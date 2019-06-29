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انظر الى تصرفاتهم قبل الزواج وبعدالزواج
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
اليوم على 20:06
ناصر dz
:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,915
النقاط
666
الجنس
ذكر
اليوم على 20:06
#1
sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,711
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
منذ 28 دقيقة
#2
والله غير قستها خويا
الله يعطيك الربح
يمكنك اسقاطها على البشر عادي
Malika Tlm
:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,025
النقاط
491
الجنس
أنثى
منذ 3 دقيقة
#3
عهههههنههه الله يجيب الخير
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