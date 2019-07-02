السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

الصلاة والسلام على خير الآنام.... اما بعد..

انا عضو جديد في هذا المنتدى الجميل الرائع والراقي واردت بدأ نشر المواضيع الخاصة بالزواج.... من منا لا يحلم بالحب والدفئ وتأسيس عائلة والعيش بسعادة وهناء ابدي؟؟



الزواج هو عبارة عن اتحاد روحين عقليا ونفسيا واجتماعيا وجسميا... لينتج عن هذا الاتحاد عائلة متماسكة ومتزنة... ولكن وعلى حسب خبرتي فانا اسمع العديد من العبارات المنفرة لفكرة الزواج من قبل المتزوجين ك"ليس للزواج فائدة... لا داعي ان تتزوج فسوف تندم ندما شديدا.. اكبر خطأ ارتكبته هو اني تزوجت.... وووو غيرها من هذه الكلمات"

ان الله عز وجل قال(وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنو اليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة) الله هو الخبير بهذا الامر ولولا ان الزواج هو اساس الحياة لما تجلى ذكره في القرآن الكريم..... انا ارى ان لو كل زوجين اتفقا وتحاورا وتوصلا الى نتيجة مرضية لما قالو كلاما مما نسمعه هذا بخصوص الازواج التي فعلا تعاني بعد الزواج... اما عن الازواج التي تعيش بسعادة وتريد فقط ولا اعلم لماذا تنفير الشابات والشباب من فكرة الزواج فهؤلاء نرجو منهم ان يكفو عن فعل هذا فنسبة الزواج تتدهور بسسب عوامل اخرى فلا داعي لزيادة الطين بلة...

ارجو ان يكون موضوع هام وارى تفاعلكم يا اعضاء هذا المنتدى الجميل.... تحياتي