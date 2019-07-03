السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 200 € بايسيرا للبيع مقابل CCPسعر البيع: 1€ = 223 دجلا توجد عمولةالمصدر (Freelancing)الأولوية لمن يأخذ كل المبلغالدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءامدة الحجز 12 ساعةملاحظات:- يجب التقيد بقوانين القسم- عدم وضع المرفقات أو وسائل الإتصال ايمايل، هاتف- عدم وضع الردود الجانبية