طلب وساطة متوفر 400 دولار بايونير payoneer مقابل 190دج مقابل CCP

A

aya.mebaoudj

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 ديسمبر 2015
المشاركات
5
النقاط
2
الجنس
أنثى
السلام عليكم
متوفر كمية 400 دولار بايونير
سعر البيع 190دج لكل 1 دولار (المبلغ النهائي = 76000 دج)
عمولة الوساطة انا اتحملها
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- الرجاء التأكد من خاصية كارد تو كارد لديك
- التسعير نهائي
- الأولوية لمن يشتري المبلغ دفعة كامل
-أقل مبلغ للبيع 50 دولار

إثبات حيازة المبلغ:
 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
158
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
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