aya.mebaoudj
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 5
- النقاط
- 2
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
متوفر كمية 400 دولار بايونير
سعر البيع 190دج لكل 1 دولار (المبلغ النهائي = 76000 دج)
عمولة الوساطة انا اتحملها
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- الرجاء التأكد من خاصية كارد تو كارد لديك
- التسعير نهائي
- الأولوية لمن يشتري المبلغ دفعة كامل
-أقل مبلغ للبيع 50 دولار
إثبات حيازة المبلغ:
متوفر كمية 400 دولار بايونير
سعر البيع 190دج لكل 1 دولار (المبلغ النهائي = 76000 دج)
عمولة الوساطة انا اتحملها
--------------------------------------------------
- الرجاء التأكد من خاصية كارد تو كارد لديك
- التسعير نهائي
- الأولوية لمن يشتري المبلغ دفعة كامل
-أقل مبلغ للبيع 50 دولار
إثبات حيازة المبلغ:
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