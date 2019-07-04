الصمت و الكلام

الكلام:-انظر الى جمال البحر وهل ترى كم هو هادئ كما أنه يخفي شيئا مخيفا من وراء هدوئه! لو كان يتكلم سوف اسأله لماذا بهدوئك اشعر بالخوف!

الصمت:-(يضحك) ما بك خائف من البحر إنه صامت انظر إليه كم هو جميل وصمته يجعل الناس يأتون ويجلسون أمامه وينسون همومهم وأعمالهم الشاقة انظر الى تلك الفتاة تجلس وتنظر الى البحر بتمعن وحب وراحة وهي مطمئنة وتنسى حزنها بجمال البحر وهي لا تتكلم تبتسم بصمت.

الكلام:-تخيل ان تلك الفتاة تستيقظ يوماً ولا تسمع صوت العصافير او لا تسمع صوت الناس وتخيل أن لا يوجد صوت امواج كيف ستستمتع بالهدوء والاطمئنان وتخيل ان ال حياة كلها بدون اصوات اليس ذلك مملا.

الصمت:-نعم ممل ولكن الصمت مطلوب ايها الكلام ما بك ان في صمتي عبر.

الكلام:-مطلوب ولكن في اوقات معينة ليس مطلوبا، عندما نظلم احدا ولا نستطيع القول إنه مظلوم ....

قاطعة الصمت :-لا اقصد ذلك ما بك إلا تسمع بالقول فليقل خيراً او ليصمت!



الكلام:-بدون الكلام لا احد يستطيع البوح بمشاعره ولا احاسيسه ولا يستطيع التعبير لأي شخص كان ولا يستطيع المحبوب التعبير لمحبوبه بدون الكلام وكتابة اشعاره والبوح بمشاعره ولا نستطيع التفاهم مع أي شخص بدون الكلام.

الصمت:-لغة العيون وما اجملها من لغة تنظر بعيون الشخص تفهمه ولغة العيون تعبر اكثر من الكلام وما اجمل هذه اللغة انها صديقتي نكمل بعضنا البعض ...وهي افصح من الف عبارة باللسان.

الكلام:- نعم انها لغة جميلة ولكن عند العشاق وليس عند أي شخص يريد ان يعبر عن الحق او عن قضية معينة او وكيف تستمع بآراء الآخرين وأفكارهم وكيف تريد ان تخرج مظلوما من سجنه كيف ستدعو الناس إلى الحق بغير الحكمة والموعظة الحسنة والتي هي من الكلام.

الصمت :- انا لا انكر ذلك ولكن في بعض الاحيان لا يكون الكلام جيد عندما نتعرض لإعراض الناس وعندما نفسد عن اشخاص وعندما ننم عن اشخاص ونشتم والمسخرة اليس ذلك كلها بسبب الكلام!



الكلام :- "لسانك حصانك ان صنته صانك وان خنته خانك" . كل شخص مثقف ومحترم ومؤدب يجب عليه استخدام لسانه بآداب واحترام وان ليس كذلك فأنة سوف يخونه.

الصمت:- انا معك ولكن انظر الى تلك الفتاه انها لا تتكلم وتبتسم بدون الكلام وجالسة وتكتب وتعبر عن مشاعره بصمت اليس ذلك يقنعك ان صمتي يفرح الناس.

الكلام:- الانهزام هو ما يجعلك تقول ذلك.... انا لا انكرك وأنكر فضائلك وصمتك احياناً يريح الانسان وهذه الفتاه مرتاحة بصمتك ولكن عندما يوجد حاجة للكلام سوف تتكلم وتعبر .

شيء آخر تستطيع انكارة من فضائلي؟

الصمت:- ان نعمة الصمت نعمة مزدوجة ويبقى لي فضل ويبقى لك فضل نحن نكمل بعضنا البعض. احياناً يوجد حاجة للصمت وأحيانا للكلام.