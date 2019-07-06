عرض بيع متوفر 500 اورو بايسيرا/Paysera مقابل " 218 دج"

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
218.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1,970
النقاط
551
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
السلام عليكم
ربي يتقبل صيامكم وقيامكم
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو = 218 دج من 50 اورو الى ما فوق
السعر 1 اورو = 218 دج من 50 اورو الى تحت
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
اقل مبلغ للبيع هو 50 اورو
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
ارسال بعد تأكد من وصول المبلغ
- لا داعي لردود الجانبية
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
172
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق...
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
172
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق....
 
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