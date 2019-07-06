عرض بيع متوفر 500€ PAYSERA مقابل BARIDIMOB/GAB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
220.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
N

NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,432
النقاط
83
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالجميع
متوفر 500€ PAYSERA مقابل 220دج للأورو
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
109124
ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-إذا أراد المشتري أن يدفع لي عبر الصراف الآلي أو عبر تطبيق بريدي موب سيجد RIP الخاص بي في المحادثة
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب

تنبيهات:
-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع بتطبيق بريدي موب في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
N

NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,432
النقاط
83
الجنس
ذكر
شكرا للإشراف على الموافقة السريعة
 
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