تحرك فأنت قادر :

يوجد لدى كل منا منطقة مجهولة، لا يعرفها هو، ولا الذين من حوله، يعتقد ويعتقدون انه لا يستطيع، وانه غير قادر . لكن الله يضعنا في مواقف اختبار قد تمر سريعة، ويفجر فينا طاقة جبارة عبر كلمة صادقة ممن نحب، عنوانها التشجيع والمساندة. لكن المفتاح يظل بيدك، وكلمة السر هي: لا تنقص من قدرك، لا تنظر لنفسك من ثقب المذلة، ولا تسمح لأي كان بان يقول لك: لا تستطيع .

مخ الهدرة: لأن الله قادر، وضع فيك بذرة لتكون قادر .