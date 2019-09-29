تحرك فأنت قادر

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
116
النقاط
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العمر
57
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
تحرك فأنت قادر:
يوجد لدى كل منا منطقة مجهولة، لا يعرفها هو، ولا الذين من حوله، يعتقد ويعتقدون انه لا يستطيع، وانه غير قادر . لكن الله يضعنا في مواقف اختبار قد تمر سريعة، ويفجر فينا طاقة جبارة عبر كلمة صادقة ممن نحب، عنوانها التشجيع والمساندة. لكن المفتاح يظل بيدك، وكلمة السر هي: لا تنقص من قدرك، لا تنظر لنفسك من ثقب المذلة، ولا تسمح لأي كان بان يقول لك: لا تستطيع.
مخ الهدرة: لأن الله قادر، وضع فيك بذرة لتكون قادر.
 
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