اهم الأسلحة المحرمة دوليا

النقّ : هو أحد الأسلحة المحرمة دوليا والتي تستخدمها المرأة ضد الرجل طوال النهار والليل وحتى خلال النوم في بعض الأحيان...



وهو عبارة عن ذبذبات كهرومغناطيسية ترسلها المرأة للجهاز العصبي عند الرجل حيث يصاب الجهاز بالتهيج والعصبية والإحباط لدرجة أن الرجل يكره حاله بسببها ويلعن اليوم اللي تجوز فيه ...



وينقسم النقّ إلى ٣ أنواع :



١) النقّ المتقطع مثل أن تستريح نصف ساعة وتعود للنقّ.



٢) النقّ المتواصل مثل أن تستمر في النقّ حتى تحقيق المطالب ...



٣) النقّ الكهرومغناطيسي وهو الأشد فتكا بالرجال حيث يشعر الرجل بالنقّ دون وجود الزوجة حيث يذهب للعمل وتبقى موجات النقّ مستمرة نظرا لتخزينها في الدماغ ...



وأثبتت البحوثات أن نسبة ١٠٠% من النساء نقاقات بدرجات متفاوتة تتراوح ما بين مزعج إلى قاتل .



هذا ولم يكتشف الطب الحديث أي علاج للنقّ لغاية الآن سوى أن يختصر الرجل الشر ويحقق مطالبها من أول نقّة وذلك لاختصار المزيد من النقّ وتفادياً لحصول أضرار جسيمة في صحته قد تصل إلى الجلطة وفي بعض الأحيان السكتة القلبية وهناك حالات من الإنتحار تم رصدها في بعض الدول الإسكندنافية