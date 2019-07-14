الف مبارك لغاليتي سحائب الشوق

ماغيكاي تشان
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منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم زفاف صدقتي والغالية على قلبي @سحائب الشوق
الف الف الف الف الف المبارك لها
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمعهما ورزقهما بما يحبان في ما يحب ويرضى لهما
اللهم اجعله قرة عين لها واجعلها قرة عين له، اللهم أرضه عنها وأرضها عنه، اللهم وازرع محبته في قلبها وازرع محبتها في قلبه، اللهم واجعلها في عينيه أجمل من الحور العين، اللهم واجعل ريحها عليه عطرا وأحب إليه من الدنيا وما فيها إلا منك يا ذا العزة والجبروت ومن كتابك ونبيك ودينك، اللهم اجعلها عونا له على طاعتك واجعله عونا لها، اللهم اجعله حنونا عطوفا حليما رحيما كريما بماله وعواطفه، اللهم وارزقها معه التوفيق والسعادة والذرية
اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيها جمعها مع من تحب وترضى في الدنيا والآخرة يا من أمره بين الكاف والنون ويقول للشئ كن فيكون, ارزقها بزوج صالح وذرية صالحة تقر بها عيني وعين أبي وأمي وكل من يهمه أمرها يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد
أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقها الزوج الصالح الذي تحبه وترضاه لها وارزقها منه بالذرية الصالحة والطيبة يا رب ارزقها ولا تحرمها واسترها ولا تفضحها وعفّها وحصنّها في الدنيا والآخرة واكفها بحلالك عن حرامك واعنها بفضلك عمن سواك يا رحيم يا قادر يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن ترزق بنات المسلمين بالأزواج الصالحين عاجلا غير آجل إنك على ما تشاء قدير اللهم أصلح زوجات المسلمين وأزواج المسلمات وارزق شباب المسلمين وعف بنات المسلمات
اللهم ارزقها وده وحبه وارزقه ودها وحبها.
اللهم اجعل زوجها حبيبا حليما كريما هيناً لينًا معها.
اللهم اجعلها عونا لزوجها على طاعتك واجعله عونا لها.
اللهم يا مؤلف القلوب آلف بين قلبها وقلب زوجها برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم حببها إلى قلبه وجملها في عينه واستر عيوبها عنه واستر عيوبه عنها وألف بين قلوبهما واجمعهما في الفردوس الأعلى من الجنة.
اللهم أرزقها بره وأرزقه برها.
اللهم باعد بين زوجها وبين رفقاء السوء كما باعدت بين المشرق والمغرب فأنهم لا يعجزونك ولا تسلط عليهما من لا يرحمنا ولا يخاف منك يا الله يا الله يا أحد يا صمد يا رب يا غفور يا شكور
اللهم اجعل غضب زوجها عليها بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم.
اللهم يا مؤلف القلوب آلف بين قلبها وقلب زوجها على محبتك وطاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم أنت الحميد الحنان المنان بديع السموات والأرض أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد أسألك باسمك الأعظم إن تهديها وتهدي زوجها وأبنائها وتجعلهم من عبادك الصالحين المتقين المفلحين وان تحسن خاتمتهم و تظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك اللهم حنن قلبه عليها.
اللهم بحولك وقوتك تضع مودتها في قلبه انت ولي ذلك والقادر عليه برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم الف بين قلبيهما واصلح ذات بينهما
اللهم امين يارب العالمين وكل بنات المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم زفاف صدقتي والغالية على قلبي @سحائب الشوق
الف الف الف الف الف المبارك لها
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمعهما ورزقهما بما يحبان في ما يحب ويرضى لهما
اللهم اجعله قرة عين لها واجعلها قرة عين له، اللهم أرضه عنها وأرضها عنه، اللهم وازرع محبته في قلبها وازرع محبتها في قلبه، اللهم واجعلها في عينيه أجمل من الحور العين، اللهم واجعل ريحها عليه عطرا وأحب إليه من الدنيا وما فيها إلا منك يا ذا العزة والجبروت ومن كتابك ونبيك ودينك، اللهم اجعلها عونا له على طاعتك واجعله عونا لها، اللهم اجعله حنونا عطوفا حليما رحيما كريما بماله وعواطفه، اللهم وارزقها معه التوفيق والسعادة والذرية
اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيها جمعها مع من تحب وترضى في الدنيا والآخرة يا من أمره بين الكاف والنون ويقول للشئ كن فيكون, ارزقها بزوج صالح وذرية صالحة تقر بها عيني وعين أبي وأمي وكل من يهمه أمرها يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد
أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقها الزوج الصالح الذي تحبه وترضاه لها وارزقها منه بالذرية الصالحة والطيبة يا رب ارزقها ولا تحرمها واسترها ولا تفضحها وعفّها وحصنّها في الدنيا والآخرة واكفها بحلالك عن حرامك واعنها بفضلك عمن سواك يا رحيم يا قادر يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن ترزق بنات المسلمين بالأزواج الصالحين عاجلا غير آجل إنك على ما تشاء قدير اللهم أصلح زوجات المسلمين وأزواج المسلمات وارزق شباب المسلمين وعف بنات المسلمات
اللهم ارزقها وده وحبه وارزقه ودها وحبها.
اللهم اجعل زوجها حبيبا حليما كريما هيناً لينًا معها.
اللهم اجعلها عونا لزوجها على طاعتك واجعله عونا لها.
اللهم يا مؤلف القلوب آلف بين قلبها وقلب زوجها برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم حببها إلى قلبه وجملها في عينه واستر عيوبها عنه واستر عيوبه عنها وألف بين قلوبهما واجمعهما في الفردوس الأعلى من الجنة.
اللهم أرزقها بره وأرزقه برها.
اللهم باعد بين زوجها وبين رفقاء السوء كما باعدت بين المشرق والمغرب فأنهم لا يعجزونك ولا تسلط عليهما من لا يرحمنا ولا يخاف منك يا الله يا الله يا أحد يا صمد يا رب يا غفور يا شكور
اللهم اجعل غضب زوجها عليها بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم.
اللهم يا مؤلف القلوب آلف بين قلبها وقلب زوجها على محبتك وطاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم أنت الحميد الحنان المنان بديع السموات والأرض أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد أسألك باسمك الأعظم إن تهديها وتهدي زوجها وأبنائها وتجعلهم من عبادك الصالحين المتقين المفلحين وان تحسن خاتمتهم و تظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك اللهم حنن قلبه عليها.
اللهم بحولك وقوتك تضع مودتها في قلبه انت ولي ذلك والقادر عليه برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم الف بين قلبيهما واصلح ذات بينهما
اللهم امين يارب العالمين وكل بنات المسلمين