دعواتكم لغاليتي سحائب الشوق

ماغيكاي تشان
:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
ارجو منكم الدعاء لصديقتي وغاليتي @سحائب الشوق
الله يقومها بالسلامة ان شاء الله من ولادتها بالعملية القيصرية اليوم باذن الله
وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا طيبا مباركا فيه
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
ارجو منكم الدعاء لصديقتي وغاليتي @سحائب الشوق
الله يقومها بالسلامة ان شاء الله من ولادتها بالعملية القيصرية اليوم باذن الله
وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا طيبا مباركا فيه
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم