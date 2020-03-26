دعواتكم لغاليتي سحائب الشوق

لا باس طهور ان شاااء الله

اللهم رب الناس اذهب الباس و اشفي اختنا

شفاء لا يغادر سقما و لا ألما إلا شفيته



اللهم بارك لها فيما رزقتها و اجعله باب خير و رزق و فرح و سرور

صالحا صحيحا عالما عاملا سند لوالديه و عونا لأمته



بصح الطمينة وين راهي

رسلولي حقي هههههه