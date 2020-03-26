دعواتكم لغاليتي سحائب الشوق

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,642
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
ارجو منكم الدعاء لصديقتي وغاليتي @سحائب الشوق
الله يقومها بالسلامة ان شاء الله من ولادتها بالعملية القيصرية اليوم باذن الله
وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا طيبا مباركا فيه
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,642
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
اللهم اني استودعتك صديقتي وما في بطنها
اسالك ربي ان تحفظها وما في بطنها وان تلهمها الصبر والقوة
واعوذ بك الهي من ما يوذيهما
فانت الذي لا تضيع ودائعه
اللهم امين يارب العالمين
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,642
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
اللهم
سهل لها حملها
وعجل لها ولادتها
فعليك نتوكل وبك نشتد
وارزقها لذة احتضان جنينها
وهو بصحة وعافية
اللهم امين يارب العالمين
هي وكل نساء المسلمين
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,845
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
لا باس طهور ان شاااء الله
اللهم رب الناس اذهب الباس و اشفي اختنا
شفاء لا يغادر سقما و لا ألما إلا شفيته

اللهم بارك لها فيما رزقتها و اجعله باب خير و رزق و فرح و سرور
صالحا صحيحا عالما عاملا سند لوالديه و عونا لأمته

بصح الطمينة وين راهي
رسلولي حقي هههههه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,642
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
تقوم بلسلامة برك وعليا ان شاء الله
ربي يحفظك اخي الكبير
 
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