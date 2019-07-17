هل ستؤثر الرياضة بالواقع السياسي الراهن للجزائر

المنتخب الوطني الجزائري على بعد خطوة على الكأس ألافريقية، بعد مشوار أقل ما يقال عنه جيد ، و بعد مجهودات من الطاقم الفني و اللاعببن سواء إستطاعوا أن يضفروا بمكان في النهائي ، لكن يجب ألا نتناسى الواقع المعاش في الجزائر و في الشارع الجزائري في ألآونة الأخيرة و هذا دفع الكثير من وسائل الأعلام و مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي للتساءل عن من سيستقبل المنتخب الجزائري إن فاز بالكأس ؟ هل هو الرئيس المؤقت الغير معترف به من طرف الجزائريين؟ أم قائد ألأركان قايد صالح ؟ هل ستؤثر الرياضة في الواقع السياسي المعاش في الجزائر ؟