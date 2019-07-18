الأبناء في حياة الإباء :

يعيش عقد بالجملة من الماضي، ويريد ان يجعل من ابنه او ابنته أداة للتعايش مع تلك العقد النفسية، فيضع توقعات عالية جدا للتفوق الدراسي، والالتزام بالسلوك الأخلاقي...يرسم صورة لابنه بأنه الأفضل والأجدر والأطهر فيحذر و يزجر و يضرب و يحقد و يقاطع يستقبل نجاح ابنه بمعدل 15 على انه خبة أمل بل فاشل ويقيم مأتم في بيته لأن ابنته لم تحصل على 10 من 10 في الخامسة ابتدائي .

مخ الهدرة: الابناء في حياة بعض الآباء مثل أحمر الشفاء بالنسبة لبعض النساء .