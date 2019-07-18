لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

ناصر dz

ناصر dz

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" لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين "



فقد قالها نبي الله يونس "ذا النون " وهو في بطن الحوت
{وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنبياء : 87]

والنتيجة كانت

(فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ)سورة الانبياء،اية 88

ف نجاه الله من ثلاث ظلمات و هى ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت


وفما ورد من الأثر

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال" دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له"
الراوي: سعد بن أبي وقاص المحدث:الألباني -
المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3383
خلاصة حكم المحدث: صحيح



وهذه العبارة العظيمة تحوي ثلاثة أقسام
1. توحيد : لا إله إلا أنت
2. تنزيه لله جل جلاله : سبحانك
3. إستغفار وتوبة وندم : إني كنتُ من الظالمين


لها فائدة كبيرة في إجابة الدعاء و تفريج الكروب لكل من حافظ عليها
فاجعلها من أذكارك اليومية
واجعل لسانك رطباً بذكر هذه العبارة في البيت / في المواصلات / وانت تتصفح الشبكة أو الفيس بوك / في منامك .. في كل وقت وحين

اسأل الله العلي العظيم ان يفرج هم كل مكروب ،،
 
الوهم

الوهم

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اللهم فرج همي وهم كل مسلم اللهم اغفر لي والمسلمين اللهم اقضي حوائجي وحاجة كل المضطرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
 
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