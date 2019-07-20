الاستغفار

Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,297
النقاط
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محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
الاستغفار

يجلب الخيرات والبركات ويدفع البلاء
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◼ قال ﷺ:
« من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب »

📜أخرجه ابن ماجة فى سننه

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◼ يقول ابن كثير رحمه الله :

من اتصف بصفة الاستغفار
❶ يسّر الله عليه رزقه
❷ وسهَّل عليه أمرَه
❸ وحفظ عليه شأنه وقوته

📜تفسير القرآن العظيم (2/ 450)

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◼ يقول إبن تيمية رحمه الله:

والله إن المسأله تُغلق في وجهي فأستغفر الله ألف مرة فتُفتح لي

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◼ قال قتادة رحمه الله :

"إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم ، فأما داؤكم : فالذنوب ، وأما دواؤكم : فالاستغفار "

📜 شعب الإيمان للبيهقي(6883 )

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◼ قال ابن القيم رحمه الله:

المعاصي والفساد توجب الهم والغم والخوف وضيق الصدر وامراض القلب ولا دواء لها إلا التوبه واﻹستغفار

📜 [زاد المعاد (191/4)]
 
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