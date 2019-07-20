Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,297
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
《 الاستغفار 》
يجلب الخيرات والبركات ويدفع البلاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال ﷺ:
« من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب »
أخرجه ابن ماجة فى سننه
ـــــــــــ
يقول ابن كثير رحمه الله :
من اتصف بصفة الاستغفار
❶ يسّر الله عليه رزقه
❷ وسهَّل عليه أمرَه
❸ وحفظ عليه شأنه وقوته
تفسير القرآن العظيم (2/ 450)
ـــــــــــ
يقول إبن تيمية رحمه الله:
والله إن المسأله تُغلق في وجهي فأستغفر الله ألف مرة فتُفتح لي
ـــــــــــ
قال قتادة رحمه الله :
"إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم ، فأما داؤكم : فالذنوب ، وأما دواؤكم : فالاستغفار "
شعب الإيمان للبيهقي(6883 )
ـــــــــــ
قال ابن القيم رحمه الله:
المعاصي والفساد توجب الهم والغم والخوف وضيق الصدر وامراض القلب ولا دواء لها إلا التوبه واﻹستغفار
[زاد المعاد (191/4)]
يجلب الخيرات والبركات ويدفع البلاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال ﷺ:
« من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب »
أخرجه ابن ماجة فى سننه
ـــــــــــ
يقول ابن كثير رحمه الله :
من اتصف بصفة الاستغفار
❶ يسّر الله عليه رزقه
❷ وسهَّل عليه أمرَه
❸ وحفظ عليه شأنه وقوته
تفسير القرآن العظيم (2/ 450)
ـــــــــــ
يقول إبن تيمية رحمه الله:
والله إن المسأله تُغلق في وجهي فأستغفر الله ألف مرة فتُفتح لي
ـــــــــــ
قال قتادة رحمه الله :
"إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم ، فأما داؤكم : فالذنوب ، وأما دواؤكم : فالاستغفار "
شعب الإيمان للبيهقي(6883 )
ـــــــــــ
قال ابن القيم رحمه الله:
المعاصي والفساد توجب الهم والغم والخوف وضيق الصدر وامراض القلب ولا دواء لها إلا التوبه واﻹستغفار
[زاد المعاد (191/4)]