الاستغفار

يجلب الخيرات والبركات ويدفع البلاء

من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب

أخرجه ابن ماجة فى سننه

❶ يسّر الله عليه رزقه

❷ وسهَّل عليه أمرَه

❸ وحفظ عليه شأنه وقوته

قال قتادة رحمه الله

قال ابن القيم رحمه الله:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــقال ﷺ:ـــــــــــيقول ابن كثير رحمه الله :من اتصف بصفة الاستغفارتفسير القرآن العظيم (2/ 450)ـــــــــــيقول إبن تيمية رحمه الله:والله إن المسأله تُغلق في وجهي فأستغفر الله ألف مرة فتُفتح ليـــــــــــ"إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم ، فأما داؤكم : فالذنوب ، وأما دواؤكم : فالاستغفار "شعب الإيمان للبيهقي(6883 )ـــــــــــالمعاصي والفساد توجب الهم والغم والخوف وضيق الصدر وامراض القلب ولا دواء لها إلا التوبه واﻹستغفار[زاد المعاد (191/4)]