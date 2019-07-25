didi omar
:: عضو منتسِب ::
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لا تقل معاناة البعض من بروز العروق بأقدامهم، عن تلك المعاناة التي يشعرون بها عند بروز تلك العروق باليد أو بأي منطقة أخرى، حيث يعبر ذلك عن التقدم في العمر، بالرغم من أن الأمر في حقيقته قد ينتج عن رقة الجلد وليس أكثر، لذا نوضح بعض الطرف البسيطة التي ستنهي تلك الأزمة المزعجة فورا.
1- لون ونحافة البشرة
إن هناك ألوانا متعددة لبشرة الإنسان. إذا كان شخص لديه كمية أقل من الميلانين في بشرته، فإن هناك القليل من اللون، الذي يحول دون رؤية الأوردة، وهذا يبرر وضوحها أكثر في أجسام داكني البشرة. ويقول الأطباء أيضاً إن الجلد ينحف مع تقدم العمر، مما يعني أنه في النهاية تتواجد مادة أقل بين العروق وسطح الجلد، مما يجعل العروق أكثر سهولة في الرؤية مما كانت عليه في سنوات الشباب.
2- ممارسة الرياضة
إذا قام شخص ما بتعاطي بعض المقويات وفيتامينات الحديد أو قام بتدريبات اللياقة خلال اليوم، فإن عضلاته تنتفخ قليلا أثناء وبعد التدريبات، ويزيد تدفق الدم إلى الأطراف، مما يدفع العضلة الكبيرة أعلى الذراع إلى البروز، حيث تشد الأوردة نحو سطح البشرة، وتكون تلك الأوردة ممتلئة بالكثير من الدم، وفي الحالتين تصبح الأوردة أكثر بروزًا ويسهل رؤيتها.
3- أثناء الحمل
يتدفق مزيد من الدم في عروق الحوامل لأنفسهن وللحياة الجديدة التي يحملنها. إن هذه الحشود الزائدة من الدم تتواجد في الأوردة، مما يؤدي إلى توسعها وتتجه إلى الخارج قليلا، لتصبح أكثر وضوحا لأنها تحمل كمية إضافية من الدم إلى جميع أنحاء الجسم.
4- انخفاض الدهون
يفقد كبار السن بعض طبقات الدهون، التي تتراكم بطبيعة الحال تحت الجلد. فإذا كان لدى أحدهم كمية قليلة من الدهون في الجسم بشكل عام، فإن هذه الطبقة من الدهون في بشرته تكون أنحف من المتوسط. وبالتالي، لا يكون هناك الكثير من الدهون التي تحجب رؤية العروق.
استشارة الطبيب
في معظم الأوقات، ليس هناك من داع إلى القلق من الأوردة المرئية، ولكن هناك عوامل معينة يجب عند ملاحظتها سرعة استشارة الطبيب:
-إذا كانت العروق متورمة.
- إذا كانت هناك تقرحات بالقرب من العروق.
-إذا كانت العروق مرئية ومصحوبة بآلام في الصدر أو ضيق في التنفس.
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1- لون ونحافة البشرة
إن هناك ألوانا متعددة لبشرة الإنسان. إذا كان شخص لديه كمية أقل من الميلانين في بشرته، فإن هناك القليل من اللون، الذي يحول دون رؤية الأوردة، وهذا يبرر وضوحها أكثر في أجسام داكني البشرة. ويقول الأطباء أيضاً إن الجلد ينحف مع تقدم العمر، مما يعني أنه في النهاية تتواجد مادة أقل بين العروق وسطح الجلد، مما يجعل العروق أكثر سهولة في الرؤية مما كانت عليه في سنوات الشباب.
2- ممارسة الرياضة
إذا قام شخص ما بتعاطي بعض المقويات وفيتامينات الحديد أو قام بتدريبات اللياقة خلال اليوم، فإن عضلاته تنتفخ قليلا أثناء وبعد التدريبات، ويزيد تدفق الدم إلى الأطراف، مما يدفع العضلة الكبيرة أعلى الذراع إلى البروز، حيث تشد الأوردة نحو سطح البشرة، وتكون تلك الأوردة ممتلئة بالكثير من الدم، وفي الحالتين تصبح الأوردة أكثر بروزًا ويسهل رؤيتها.
3- أثناء الحمل
يتدفق مزيد من الدم في عروق الحوامل لأنفسهن وللحياة الجديدة التي يحملنها. إن هذه الحشود الزائدة من الدم تتواجد في الأوردة، مما يؤدي إلى توسعها وتتجه إلى الخارج قليلا، لتصبح أكثر وضوحا لأنها تحمل كمية إضافية من الدم إلى جميع أنحاء الجسم.
4- انخفاض الدهون
يفقد كبار السن بعض طبقات الدهون، التي تتراكم بطبيعة الحال تحت الجلد. فإذا كان لدى أحدهم كمية قليلة من الدهون في الجسم بشكل عام، فإن هذه الطبقة من الدهون في بشرته تكون أنحف من المتوسط. وبالتالي، لا يكون هناك الكثير من الدهون التي تحجب رؤية العروق.
استشارة الطبيب
في معظم الأوقات، ليس هناك من داع إلى القلق من الأوردة المرئية، ولكن هناك عوامل معينة يجب عند ملاحظتها سرعة استشارة الطبيب:
-إذا كانت العروق متورمة.
- إذا كانت هناك تقرحات بالقرب من العروق.
-إذا كانت العروق مرئية ومصحوبة بآلام في الصدر أو ضيق في التنفس.
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