مارثون الأمل

Abodi84
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 8 أفريل 2016
- المشاركات
- 1,279
- النقاط
- 571
- الجنس
- ذكر
الكندي تيري فوكس..
صاحب الـ 18 عام اصيب بسرطان العظام فى رُكبته اليمنى ، فقرر الأطباء بتر القدم اليمنى بأكملها .. لكنه رفض .. وسأل الاطباء عن سبب لجوئهم لخيار البتر ..
فأجابوه : بأن الطب لم يدع اى فرصة امامهم سوى البتر و ان ابحاث تطوير علاج هذا النوع من السرطان سوف تتكلف 10 مليون دولار وهو مبلغ غير متوفر من الحكومة فى الوقت الحالى ..
تحركت داخل ( تيرى ) مشاعر قوية لفعل خير يفيد الآخرين ودون ان يقف مكتوف اليدين مستسلماً لمصيره المحتوم قرر ان يُفعل حملة لجمع هذا المبلغ .. بدأ يتمرن على قدمه اليسرى 14 شهراً دون ان يفهم احد الغرض مما يفعله .. ثم اخبر والداه انه قرر ان يمشى من شرق كندا لغربها فى حملة خيرية لجمع الـ 10 مليون دولار واطلق على حملته إسم ( مارثون الامل ) وكانت البداية عام1980 .. كل يوم كان يسير على قدمه اليسرى 26 كيلومتر .. . بعد سير تيري 143 يوم قطع فيهم مسافة 3339 ميل مايعادل 5373 كيلومتر .. اصابه مرض شديد نقل الى المستشفى اكتشف ان السرطان قد هاجم رئتيه .. وكان في ذلك الوقت استطاع تيري ان يجمع تبرعات بحوالي 1.7 مليون دولار ولكن لم يستكمل وعاد الى كندا مرة اخرى ولكن انتشر خبر الحملة ومثابرة وشجاعة هذا الشاب فى ربوع كندا وكل انحاء العالم .. بدأت التبرعات تتوالى وتم تجميع المبلغ المطلوب ..واصلت التبرعات تاتي الى بيت تيري تعاطفا معه حتى وصلت الى 10.5 مليون دولار كندي ثم ارسل تيري جميع التبرعات الى الجمعيات المختصة من اجل بناء مركز لأبحاث سرطان وبالطبع اطلق عليه اسم تيري والمدهش ان التبرعات لم تتوقف بل اخذت تنهال على تيري برغم مرضه حتى اقتربت الى 23 مليون دولار . جدير بالذكر، أنه فى اخر معلومات وصلت عدد التبرعات على أبحاث تيرى ما يقرب من ٧٥٠ مليون دولار كندي.
وتوفى بتاريخ 28 يونيو 1981 مات تيري فوكس وتم اذاعة دفنته على الهواء مباشرة كنوع من التكريم له ولقد تم تشيد تمثال برونزي له من اجل تخليد ذكراه...
صاحب الـ 18 عام اصيب بسرطان العظام فى رُكبته اليمنى ، فقرر الأطباء بتر القدم اليمنى بأكملها .. لكنه رفض .. وسأل الاطباء عن سبب لجوئهم لخيار البتر ..
فأجابوه : بأن الطب لم يدع اى فرصة امامهم سوى البتر و ان ابحاث تطوير علاج هذا النوع من السرطان سوف تتكلف 10 مليون دولار وهو مبلغ غير متوفر من الحكومة فى الوقت الحالى ..
تحركت داخل ( تيرى ) مشاعر قوية لفعل خير يفيد الآخرين ودون ان يقف مكتوف اليدين مستسلماً لمصيره المحتوم قرر ان يُفعل حملة لجمع هذا المبلغ .. بدأ يتمرن على قدمه اليسرى 14 شهراً دون ان يفهم احد الغرض مما يفعله .. ثم اخبر والداه انه قرر ان يمشى من شرق كندا لغربها فى حملة خيرية لجمع الـ 10 مليون دولار واطلق على حملته إسم ( مارثون الامل ) وكانت البداية عام1980 .. كل يوم كان يسير على قدمه اليسرى 26 كيلومتر .. . بعد سير تيري 143 يوم قطع فيهم مسافة 3339 ميل مايعادل 5373 كيلومتر .. اصابه مرض شديد نقل الى المستشفى اكتشف ان السرطان قد هاجم رئتيه .. وكان في ذلك الوقت استطاع تيري ان يجمع تبرعات بحوالي 1.7 مليون دولار ولكن لم يستكمل وعاد الى كندا مرة اخرى ولكن انتشر خبر الحملة ومثابرة وشجاعة هذا الشاب فى ربوع كندا وكل انحاء العالم .. بدأت التبرعات تتوالى وتم تجميع المبلغ المطلوب ..واصلت التبرعات تاتي الى بيت تيري تعاطفا معه حتى وصلت الى 10.5 مليون دولار كندي ثم ارسل تيري جميع التبرعات الى الجمعيات المختصة من اجل بناء مركز لأبحاث سرطان وبالطبع اطلق عليه اسم تيري والمدهش ان التبرعات لم تتوقف بل اخذت تنهال على تيري برغم مرضه حتى اقتربت الى 23 مليون دولار . جدير بالذكر، أنه فى اخر معلومات وصلت عدد التبرعات على أبحاث تيرى ما يقرب من ٧٥٠ مليون دولار كندي.
وتوفى بتاريخ 28 يونيو 1981 مات تيري فوكس وتم اذاعة دفنته على الهواء مباشرة كنوع من التكريم له ولقد تم تشيد تمثال برونزي له من اجل تخليد ذكراه...