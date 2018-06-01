رسالة مليونير مسلم تبرع بثروته في عمل الخير قبل وفاته بالسرطان فيديو

رسالة مليونير مسلم تبرع بثروته في عمل الخير قبل وفاته بالسرطان

ترك مليونير مسلم رسالة اخيرة قبل ان يتوفى بايام بمرض السرطان عن عمر 32 عام، حيث اهدى ثروته في عمل الخير بناءًا على وصيته قبل أن تتوفاه المنية.اشتهر رجل الأعمال الأسترالي "علي بنات" بنمط حياته الفخم، لكنه قرر استخدام ماله في عمل الخير، بعد تشخيصه بمرض السرطان منذ ثلاث سنوات.كان يتوقع الأطباء انه لن يعيش سوى سبعة أشهر منذ تشخيصه بالمرض، لكنه نجا لأكثر من عامين أطول من المتوقع.قام علي، وهو شاب مسلم من جرين أكر في سيدني ، ببيع شركته قبل أن يتوجه إلى توجو بأفريقيا حيث بنى مسجدًا ، بالإضافة إلى مدرسة للأطفال المحليين، حيث كسب أمواله من شركته الأمنية والكهربائيةو في فيديو فيديو يسمى "الموهوبون بالسرطان" ، انتشر بشكل كثيف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وصف "علي" تشخيصه بأنه "نعمة " لأنه أعطاه "فرصة للتغيير".وقال عبر الفيديو "عندما تكتشف أنك مريض أو ليس لديك وقت كاف للعيش فيه ، فهذا هو آخر شيء تريد أن تطارده، وهذا هو الكيفية التي يجب أن نعيش بها حياتنا كل يوم".وبحسب صحيفة "ميرور"، أنشأ “علي” جمعية خيرية بعد رحلته إلى دولة توجو ، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة المالية والتواصل مع المحتاجين حول العالم".أراد علي استخدام جميع الأموال التي تم جمعها لبناء قرية تضم أكثر من 200 أرملة ، ومدرسة تضم 600 يتيم ومستشفى صغير أو مركز طبي لدعم المجتمع المحلي.وقد تبرع أتباع علي إلى الجمعية في أعقاب وفاته ، وجمعوا حاليا (1.3 مليون دولار استرالي) فيما لاتزال التبرعات قائمة .في فيديو آخر نشره قبل وفاته بوقت قصير ، طلب علي من الناس مواصلة عمله.وقال عبر الفيديو الاخير "كما ترون في هذه الحياة كان لدينا السيارات ، كان لدينا المال ، كان لدينا كل شيء.متابعًا "لذلك ، حاول أن يكون لديك هدف خلال إخوانك وأخواتك في الحياة ، حاول أن يكون لديك خطة تعمل من أجلها.خاتمًا كلماته قائلًا ""حتى لو لم تكن تمولها شخصيا ، وكنت تقوم بتمويل مشاريع شخص آخر ، فما عليك سوى القيام بشيء ما لأن والله سوف تحتاجه في يوم القيامة".