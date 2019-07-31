فلافل في الفرن

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
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محل الإقامة
سعيدة
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أنثى



فلفل حلو احمر واخضر
طماطم
الكل نخلوهم يتشواو فالطاجين او الفرن حسب ما يساعدكم



تحضير الارز

نقليو الارز على نار هادية في شوية زبدة حتى لي يتغير لونه الى الشفاف
نضيفلو حبات جزر مرابية وحبة قورجات وفص ثوم



نسقي بالماء اذا درنا كاس ارز نسقي ب 3 كيسان ماء
ملح فلفل اسود وجوزة الطيب فلفل عكري وزعتر شوية قرفة



نغلق عليه طنجرة الضغط الى ان يطيب



في وعاء نحط الجبن وطماطم المشوية وتوابل ومعدنوس ونخلطهم مليح ونزيدلهم الارز







نشكل اشرطة مستطيلة للفلفلة ونحشيها


نلفها ونشدها بكيردون



نحط فوق كل وحدة تونة ثم فرماج رابي وندخلها طيب













 
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