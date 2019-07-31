فلافل في الفرن

فلفل حلو احمر واخضر

طماطم

الكل نخلوهم يتشواو فالطاجين او الفرن حسب ما يساعدكم



تحضير الارز



نقليو الارز على نار هادية في شوية زبدة حتى لي يتغير لونه الى الشفاف

نضيفلو حبات جزر مرابية وحبة قورجات وفص ثوم

نسقي بالماء اذا درنا كاس ارز نسقي ب 3 كيسان ماء

ملح فلفل اسود وجوزة الطيب فلفل عكري وزعتر شوية قرفة



نغلق عليه طنجرة الضغط الى ان يطيب

في وعاء نحط الجبن وطماطم المشوية وتوابل ومعدنوس ونخلطهم مليح ونزيدلهم الارز