المخلوعين من القبيلة

المخلوعين

من القبيلةالمخلوعين هم أفراد كانو ضمن مجموعة القبيلة و عندما لم يستطع شيوخ القبيلة رعايتهم قامو بطردهم من القبيلة فلا يسمح لأحد من مجموعة القبيلة أن يرعاهم أو يساعدهم أو يكفلهم أو حتى يعطف عليهم بقطعة رغيف الخبز