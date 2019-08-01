المخلوعين من القبيلة

ع

عادل1011

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 أوت 2019
المشاركات
3
النقاط
0
العمر
41
محل الإقامة
المشيرة
الجنس
ذكر
المخلوعين من القبيلة
المخلوعين هم أفراد كانو ضمن مجموعة القبيلة و عندما لم يستطع شيوخ القبيلة رعايتهم قامو بطردهم من القبيلة فلا يسمح لأحد من مجموعة القبيلة أن يرعاهم أو يساعدهم أو يكفلهم أو حتى يعطف عليهم بقطعة رغيف الخبز

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