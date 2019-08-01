عادل1011
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المخلوعين من القبيلة
المخلوعين هم أفراد كانو ضمن مجموعة القبيلة و عندما لم يستطع شيوخ القبيلة رعايتهم قامو بطردهم من القبيلة فلا يسمح لأحد من مجموعة القبيلة أن يرعاهم أو يساعدهم أو يكفلهم أو حتى يعطف عليهم بقطعة رغيف الخبز
المخلوعين هم أفراد كانو ضمن مجموعة القبيلة و عندما لم يستطع شيوخ القبيلة رعايتهم قامو بطردهم من القبيلة فلا يسمح لأحد من مجموعة القبيلة أن يرعاهم أو يساعدهم أو يكفلهم أو حتى يعطف عليهم بقطعة رغيف الخبز
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