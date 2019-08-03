لكي لا ننسى التكبير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



كيف حالكم أحبتي في الله في اللمة الغالية؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية



أحبتي في الله وكعادتنا في كل سنة وتحديداً في هذه الأيام العشر الفضيلة



أذكر نفسي وإياكم بالتكبير في البيت والسوق والطرقات وفي كل مكان



الله أكبر الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ​