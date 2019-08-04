ماذا تعرف عن الصمايم

#الصمايمسميت بالصمايم نسبة لريح السموم التي تكثر فيه ، ونحن الآن نعيش في فترة الصمايم التي تبدأ من 25 جويلية ، و تستمر 40 يوما 20 يوما حارة و 20 يوما باردة و تهب في هذه الفترة رياح الشهيلي ((السموم )) .حتى 2 سبتمبر ، و هي تعد أسخن فترة في السنة حيث لا تنزل الحرارة خلال هده الفترة عن الاربعين درجة وبحرارتها الاستثنائية المتصاعدة تجف منابع المياه وتجف النباتاتوتساعد حرارة أشعة فترة الصمايم الحارقة على إنضاج التمور وبعض الفواكه الصيفية كالتين( الكرموس) والتين الشوكي( الهندي)ويقول المثل الشعبي المتوارث « خروج الليالي نعايم وخروج الصمايم نقايم».