ماذا تعرف عن الصمايم

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,965
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
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#الصمايم
سميت بالصمايم نسبة لريح السموم التي تكثر فيه ، ونحن الآن نعيش في فترة الصمايم التي تبدأ من 25 جويلية ، و تستمر 40 يوما 20 يوما حارة و 20 يوما باردة و تهب في هذه الفترة رياح الشهيلي ((السموم )) .حتى 2 سبتمبر ، و هي تعد أسخن فترة في السنة حيث لا تنزل الحرارة خلال هده الفترة عن الاربعين درجة وبحرارتها الاستثنائية المتصاعدة تجف منابع المياه وتجف النباتات
وتساعد حرارة أشعة فترة الصمايم الحارقة على إنضاج التمور وبعض الفواكه الصيفية كالتين( الكرموس) والتين الشوكي( الهندي)
ويقول المثل الشعبي المتوارث « خروج الليالي نعايم وخروج الصمايم نقايم».
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,965
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
لا شكر على واجب اخي
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