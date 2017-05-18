ماذا تعرف عن البندورة ( الطماطم ) المهندس جورج فارس رباحية الاســـم العــــــربي : بَنَدورة الاســـم الشــــــائع : طماطم ـ قوطة ـ طمامة ـ فرنجي الاســـم بالانكليزية : Tomato الاســــم العـــــلمي : Lycopersicon esculentum L. الفصيــــلة النبـاتية : Solanaceae الباذنجانية الموطن الأصلــــي : المناطق الحارة في أمريكا ، وفي مختلف مناطق العالم البيئـــــــــــــــــــــة : ينمو في البيئات شبه الرطبة ، ونصف الجافة والجافة ، وفي المناطق اللطيفة والمعتدلة والدافئة وفي الأراضي العادية . الخـواص الزراعية : نبات عشبي حولي ومُعَمّر ، عادي ومدّاد ، او متسلّق ، وهو من محاصيل الخضار الغذائية الهامة . الإزهــــار : في الربيع ، الصيف ويتوقف على عوامل الوسط الخارجي . النضـــــج : في الصيف والخريف وتبعاً لطبيعة المناخ المحلي . المحصول : في الربيع والصيف والخريف . وفي الشتاء والخريف في المحميات المكيّفة . تقطف الثمار وتستهلك طازجة أو تصنّع رب البندورة أو عصير الخ....... العناصر الفعّالة : تحتوي البندورة على عناصر فعالة كثيرة وعدة فيتامينات أهمها : ســـكريات Sucres ، كاروتين Carotine ، توماتين Tomatine ، سولانين Solanine ، تومـــــاتيدين Tomatidine ، بكتين Pectine ، صابونين Sabonine ، سللوز Cillulose ، هيميسيللوز ، Hemicellulose ، ليكوبين Lycopine ، هيستامين Histamine ، نشاء ، حمض غلكوجيك ، مغنزيوم Mg ، بوتاسيوم K ، صوديوم Na ، كلور Cl ، كالسيوم Ca ، حديد Fe ، سلكون Si ، حمض حمّاض ـ حمض التفاح ، حمض الليمون ، حمض الطرطير ، فيتامينات : B1 ، B2 ، B3 ، C ، K . طبيعة الاسـتعمال : داخلي وخارجي طريقة الاستعمال : طازج ـ مغلي ـ منقوع ـ محلول ـ مستخرج سائل وطري ـ رب الثمار ـ كمادات ـ عصير . فــــــــوائــــــــده : للبندورة فوائد كثيرة أهمها : ـــ تقي البشرة ، من أشعة الشمس الضارة وخاصةً الأشعة فوق البنفسجية التي تعتبر السبب الأساسي في ظهور التجاعيد في الوجه والبشرة بصفة عامة . ـــ تقي الشعر من التقصف والتساقط . ـــ تعتبر البندورة من أفضل وأهم الأغذية المناسبة للحامل ، حيث يعمل الحديد على إمداد خلايا الجسم بالأكسجين ، وبالتالي فإن الحديد يعمل على نمو تلك الخلايا وتنشيطها وتزويدها بالطاقة كما يعمل الحديد على سرعة نمو الأسنان والعظام عامةً . ـــ فيتاميناتها ضرورية لبناء العظام وإصلاح كسورها ولها تاثير فعال في القضاء على هشاشة العظام ـــ تعتبر من أفضل وأهم الأغذية المناسبة للحامل ، حيث يعمل الحديد على إمداد خلايا الجسم بالأكسجين ، وبالتالي فإن الحديد يعمل على نمو تلك الخلايا وتنشيطها وتزويدها بالطاقة كما يعمل الحديد على سرعة نمو الأسنان والعظام عامةً . ـــ تناولها مطهية أو عصير يساعد على الشفاء من حالات احتقان القصبات الهوائية ، وكذلك تقي من مرض السل ، ويفضل إضافة العسل إليه للوصول لنتيجة أفضل . ـــ تساعد على خفض درجة الحرارة وبالتالي تساعد في الحد من الأعراض والأوجاع التي يعاينها مريض الحمى . ـــ تعمل البندورة المطهية على حماية الجسم من أشعة الضارة خاصة الأشعة فوق البنفسجية الضارة ، وكذلك تقلل الطماطم من نسبة التعرض للضربة الشمسية . ـــ تناول ثمرة بندورة واحدة يومياً يقينا من تصلب الشرايين وبذلك يحمينا من الإصابة بالأزمات القلبية . ـــ تناول البندورة يوميا يحمي الجسم من الإصابة بأي نوع من السرطان مثل سرطان المعدة والقولون والأمعاء ، ولكن للحصول على أقصى حد من الفائدة يجب طهي الطماطم لأن درجة الحرارة المرتفعة تساعد على استخراج مادة الليكوبين من الطماطم ، وكذلك يساعد إضافة الزيت أثناء الطهي على امتصاص الليكوبين . ـــ تعمل البندورة على تنشيط وظائف الكليتين . ـــ تقي من مرض فقر الدم بتناوله طازجة أو عصير . ـــ الطماطم مفيدة لحاملي مرض السكري وذلك لوجود كمية صغيرة جدا من الكربوهيدرات ـــ تعتبر البندورة : معقمة ـ مغذية ـ للتنحيف ـ ضد الفطور الجلدية ـ ضد حب الشباب والتهاب اليدين ـ تطرية الجلد ولمعانه ـ أمراض الجهاز البولي ـــ البندورة لا غنى عنها في أي طعام ، فلا نجد وجبة متكاملة شهية بدون أن يكون الطماطم عنصر أساسي فيها ، بالإضافة إلى السلطة الخضراء التي تعد بمثابة فاتحة للشهية عند تناول أي وجبة طوال اليوم ، والطماطم ليست عماد الطعام فحسب وإنما لأوراقها مفعول عظيم في القضاء على الحشرات والفطريات ، وكذلك لسيقانها نفس ذلك المفعول . ـــ نتيجة ابحاث طويلة تم استنباط أنواع وألوان كثيرة كالصفراء والسوداء والبيضاء والخضراء والنهدية محـــــاذير استخدام البندورة : يحظّر تناولها لأصحاب المعدات ذات الافراز الحامضي . 20/6/2016 المهندس جورج فارس رباحية