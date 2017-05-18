ماذا تعرف عن البندورة (الطماطم)

الموضوع في 'منتدى الطب البديل والعلاج بالأعشاب' نشر بواسطة المهندس جورج رباحية, ‏18 ماي 2017.

  1. المهندس جورج رباحية

    المهندس جورج رباحية :: عضو منتسِب ::

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    ماذا تعرف عن البندورة ( الطماطم )

    المهندس جورج فارس رباحية

    الاســـم العــــــربي : بَنَدورة

    الاســـم الشــــــائع : طماطم ـ قوطة ـ طمامة ـ فرنجي

    الاســـم بالانكليزية : Tomato

    الاســــم العـــــلمي : Lycopersicon esculentum L.

    الفصيــــلة النبـاتية : Solanaceae الباذنجانية

    الموطن الأصلــــي : المناطق الحارة في أمريكا ، وفي مختلف مناطق العالم

    البيئـــــــــــــــــــــة : ينمو في البيئات شبه الرطبة ، ونصف الجافة والجافة ، وفي المناطق اللطيفة والمعتدلة والدافئة وفي الأراضي العادية .

    الخـواص الزراعية : نبات عشبي حولي ومُعَمّر ، عادي ومدّاد ، او متسلّق ، وهو من محاصيل الخضار الغذائية الهامة .

    الإزهــــار : في الربيع ، الصيف ويتوقف على عوامل الوسط الخارجي .

    النضـــــج : في الصيف والخريف وتبعاً لطبيعة المناخ المحلي .

    المحصول : في الربيع والصيف والخريف . وفي الشتاء والخريف في المحميات المكيّفة .

    تقطف الثمار وتستهلك طازجة أو تصنّع رب البندورة أو عصير الخ.......

    العناصر الفعّالة : تحتوي البندورة على عناصر فعالة كثيرة وعدة فيتامينات أهمها : ســـكريات Sucres ، كاروتين Carotine ، توماتين Tomatine ، سولانين Solanine ، تومـــــاتيدين Tomatidine ، بكتين Pectine ، صابونين Sabonine ، سللوز Cillulose ، هيميسيللوز ، Hemicellulose ، ليكوبين Lycopine ، هيستامين Histamine ، نشاء ، حمض غلكوجيك ، مغنزيوم Mg ، بوتاسيوم K ، صوديوم Na ، كلور Cl ، كالسيوم Ca ، حديد Fe ، سلكون Si ، حمض حمّاض ـ حمض التفاح ، حمض الليمون ، حمض الطرطير ، فيتامينات : B1 ، B2 ، B3 ، C ، K .

    طبيعة الاسـتعمال : داخلي وخارجي

    طريقة الاستعمال : طازج ـ مغلي ـ منقوع ـ محلول ـ مستخرج سائل وطري ـ رب الثمار ـ كمادات ـ عصير .

    فــــــــوائــــــــده : للبندورة فوائد كثيرة أهمها :

    ـــ تقي البشرة ، من أشعة الشمس الضارة وخاصةً الأشعة فوق البنفسجية التي تعتبر السبب الأساسي في ظهور التجاعيد في الوجه والبشرة بصفة عامة .

    ـــ تقي الشعر من التقصف والتساقط .

    ـــ تعتبر البندورة من أفضل وأهم الأغذية المناسبة للحامل ، حيث يعمل الحديد على إمداد خلايا الجسم بالأكسجين ، وبالتالي فإن الحديد يعمل على نمو تلك الخلايا وتنشيطها وتزويدها بالطاقة كما يعمل الحديد على سرعة نمو الأسنان والعظام عامةً .

    ـــ فيتاميناتها ضرورية لبناء العظام وإصلاح كسورها ولها تاثير فعال في القضاء على هشاشة العظام

    ـــ تعتبر من أفضل وأهم الأغذية المناسبة للحامل ، حيث يعمل الحديد على إمداد خلايا الجسم بالأكسجين ، وبالتالي فإن الحديد يعمل على نمو تلك الخلايا وتنشيطها وتزويدها بالطاقة كما يعمل الحديد على سرعة نمو الأسنان والعظام عامةً .

    ـــ تناولها مطهية أو عصير يساعد على الشفاء من حالات احتقان القصبات الهوائية ، وكذلك تقي من مرض السل ، ويفضل إضافة العسل إليه للوصول لنتيجة أفضل .

    ـــ تساعد على خفض درجة الحرارة وبالتالي تساعد في الحد من الأعراض والأوجاع التي يعاينها مريض الحمى .

    ـــ تعمل البندورة المطهية على حماية الجسم من أشعة الضارة خاصة الأشعة فوق البنفسجية الضارة ، وكذلك تقلل الطماطم من نسبة التعرض للضربة الشمسية .

    ـــ تناول ثمرة بندورة واحدة يومياً يقينا من تصلب الشرايين وبذلك يحمينا من الإصابة بالأزمات القلبية .

    ـــ تناول البندورة يوميا يحمي الجسم من الإصابة بأي نوع من السرطان مثل سرطان المعدة والقولون والأمعاء ، ولكن للحصول على أقصى حد من الفائدة يجب طهي الطماطم لأن درجة الحرارة المرتفعة تساعد على استخراج مادة الليكوبين من الطماطم ، وكذلك يساعد إضافة الزيت أثناء الطهي على امتصاص الليكوبين .

    ـــ تعمل البندورة على تنشيط وظائف الكليتين .

    ـــ تقي من مرض فقر الدم بتناوله طازجة أو عصير .

    ـــ الطماطم مفيدة لحاملي مرض السكري وذلك لوجود كمية صغيرة جدا من الكربوهيدرات

    ـــ تعتبر البندورة : معقمة ـ مغذية ـ للتنحيف ـ ضد الفطور الجلدية ـ ضد حب الشباب والتهاب اليدين ـ تطرية الجلد ولمعانه ـ أمراض الجهاز البولي ـــ البندورة لا غنى عنها في أي طعام ، فلا نجد وجبة متكاملة شهية بدون أن يكون الطماطم عنصر أساسي فيها ، بالإضافة إلى السلطة الخضراء التي تعد بمثابة فاتحة للشهية عند تناول أي وجبة طوال اليوم ، والطماطم ليست عماد الطعام فحسب وإنما لأوراقها مفعول عظيم في القضاء على الحشرات والفطريات ، وكذلك لسيقانها نفس ذلك المفعول .

    ـــ نتيجة ابحاث طويلة تم استنباط أنواع وألوان كثيرة كالصفراء والسوداء والبيضاء والخضراء والنهدية

    محـــــاذير استخدام البندورة : يحظّر تناولها لأصحاب المعدات ذات الافراز الحامضي .

    20/6/2016 المهندس جورج فارس رباحية
     

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    المهندس جورج رباحية, ‏18 ماي 2017
    #1
  2. الأميرة الخجولة

    الأميرة الخجولة :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك اخي لقد استفدت من معلومات شكرا
     
    الأميرة الخجولة, ‏20 جويلية 2017 على 22:23
    #2
  3. شيماء05

    شيماء05 :: عضو مُشارك ::

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    مشكورة
     
    شيماء05, ‏26 جويلية 2017 على 22:29
    #3
  4. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك على المعلومات القيمه
     
    يزيد 05, ‏26 جويلية 2017 على 22:34
    #4

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