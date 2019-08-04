MESSI23000
:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 6,416
- النقاط
- 331
السلام عليكم
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو = 215 دج من 200 اورو الى ما فوق
السعر 1 اورو = 217 دج من 100 اورو الى تحت
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو = 215 دج من 200 اورو الى ما فوق
السعر 1 اورو = 217 دج من 100 اورو الى تحت
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ