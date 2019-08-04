دولتان عربيتان تحتفلان بعيد الأضحى المبارك يوم الإثنين 12 أغسطس

وتباينت رؤية هلال ذى الحجة وتحديد موعد عيد الأضحى المبارك في الدول العربية، وظهر موعدان للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وهما:



تحتفل دولتان عربيتان رسميا بأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب.



وحددت حوالي 20 دولة موعد عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 11 من أغسطس الجاري، ومنها:



السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، وقطر، والعراق "الوقف السني" ، فيما



وقد أعلنت عدد من الدول العربية أن السبت هو غرة شهر ذى الحجة أن أول أيام عيد الأضحى سيكون الاثنين 12 أغسطس، ومن هذه الدول باكستان وإيران، وبنغلادش، والهند وبعض الدول الإسلامية في إفريقيا.



وأعلنت السعودية أن يوم الجمعة غرة شهر ذى الحجة وأن يوم الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

