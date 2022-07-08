بيان وزارة الشؤون الدينية- تاريخ عيد الأضحى بالجزائر سوف يكون يوم؟

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأربعاء في بيان، أن يوم

الخميس 30 جوان 2022،

سيكون غرّة شهر ذي الحجة،

ليكون أول أيام عيد الأضحى يوم

السبت 9 جويلية 2022 إن شاء الله.

::البيـــان::