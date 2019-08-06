ام أمينة
:: عضو بارز ::
السلام عليكم
سمك القرش
تعريفه و انواعه و انواع هجماته و مهاراته
تعريفه
تعتبر أسماك القرش من الكائنات البحرية الضخمة التي تتخذ من البحار والمحيطات موطناً لها، وهناك العديد من أنواعها المختلفة، بعضها مفترس والبعض الآخر غير مفترس، وتختلف عن بعضها البعض من حيث الحجم، وشكل الجسم، والغذاء، والسلوك، فقد تم اكتشاف أكثر من أربعمئة وخمسين نوعاً من أسماك القرش، معظمها يختلف بشكل كبير عن الشكل التقليدي المعروف، حيث يعتقد غالبية الأشخاص أنّ القرش الأبيض هو النوع الوحيد، ويجهلون الأنواع الأخرى المتنوّعة ذات الأشكال الغريبة والعجيبة، حيث يوجد هناك أنواع مرقطة كالفهود أو النمور.
أنواع في أنحاء العالم
من المعروف ان سمك القرش من الحيوانات المفترسة الماهرة وكذلك سيئة السمعة في الهجمات المميتة على البشر ، واذا كنت من محبي السباحة في المياه فمن الافضل الابتعاد عن اماكن تواجد سمك القرش حتى لا تتعرض لاحدى الهجمات الخطيرة من تلك الحيوانات البحرية المفترسة ، ففي عام 2019 تم الابلاغ عن 115 هجمة من سمك القرش على البشر تم تصنيف 79 منها بانها هجمات غير مبررة ، ولكن من الانصاف القول انه ليست كل انواع سمك القرش خطرة على حياة الانسان ولكن هناك مجموعة من انواع سمك القرش هي الاخطر على حياة الانسان ومنها:
سمك القرش البيض
سمك القرش الابيض العظيم اطلق عليه هذا الاسم بسبب اللون الابيض الذي يغطي بطن سمك القرش العظيم ، ويعتقد ان سمك القرش الابيض هو المسئول عن ثلث او نصف هجمات سمك القرش على البشر ، وان كان من المطمئن الى حد ما ان سمك القرش الابيض لا يفضل لحوم الانسان وعلى الارجح انه يقوم بوضع اسنانه في الانسان ليستطعم لحمه وما يؤكد ذلك ان كثير من الاشخاص الذين تعرضوا لهجمات سمك القرش الابيض بقوا على قيد الحياة نتيجة انصراف سمك القرش عنهم بعد الهجوم عليهم ، ويمكن ان يصل طول سمك القرش الابيض الى حوالي 6 امتار وتمتلك حوالي 300 من الاسنان المسننة وبذلك يعتبر سمك القرش الابيض هي اكبر الاسماك المفترسة في العالم
القرش النمر
سمكة القرش النمر هي الثانية من حيث عدد الهجمات التي تقوم بها ضد البشر وسبب تسميتها بهذا الاسم هو الخطوط الداكنة الموجودة على جسمها فيما يشبه خطوط حيوان النمر ، وخلافا لسمك القرش الابيض فان القرش النمر لا يسبح بعيدا عن الانسان بعد لدغه وهذا النوع من سمك القرش يأكل اي شئ يقابله من الاسماك ويعيش في المياه الاستوائية والمحيط الهادي
القرش ماكو
سمك القرش ماكو ذو الزعانف هو اسرع انواع سمك القرش ، وهذا النوع من سمك القرش لديه سمعة سيئة في الهجمات ضد البشر ويعش القرش ماكو في جميع انحاء العالم على الرغم من انتشاره بصفة خاصة في المحيط الاطلسي من ساحل الارجنتين الغربي الى المكسيك .
قرش المحيطات
قرش المحيطات هو نوع فرعي من انواع سمك القرش وهو يقضي معظم وقته في المياه العميقة وعادة ما تعيش تلك الاسماك منفردة وليس في جماعات مثل انواع سمك القرش الاخرى ، واطلق على هذا النوع من القرش هذا الاسم بسبب اللون الابيض الموجود في الزعنفة الظهرية ، واكبر سمكة قرش من قرش المحيطات عمرها كان 22 سنة ، وعلى الرغم من ان تلك الاسماك تعيش في المياه البحرية العميقة الا انها تمثل خطورة كبيرة على حياة البشر حيث كانت تلك الاسماك هي المسئولة عن قتل مئات الرجال الذين كانوا على متن الباخرة نوفا سكوتيا التي غرقت اثناء الحرب العالمية الثانية
القرش الثور
اسماك القرش الثور هي واحدة من اخطر اسماك القرش الموجودة في العالم ان لم تكن الاخطر على حياة الانسان وهي مسئولة عن 70 من الهجمات الغير مبررة على البشر ، ويعتقد انها قد تكون مسئولة عن اكثر من ذلك بكثير ، حيث انها تتشابه مع كثير من اسماك القرش الاخرى والميزة الوحيدة التي يمكن تمييز القرش الثور بها هي الفم المدور وهي تعيش على عمق 100 قدم تحت الماء ويمكن ان تعيش في المياه المالحة والمياه العذبة مما يفسر وجود تلك الاسماك في مصبات الانهار والبحيرات الداخلية
معلومات عن سمك القرش
1 -يمتلك القرش غالباً ما بين خمسة وأربعين إلى خمسين سناً، وهذه الأسنان موجودة في الصف الأمامي فقط، ولكن يمتلك سبعة أسنان في الصفوف الخلفية وهي بمثابة بديل لما قد يحدث للأسنان الأمامية، ويبدل سمك القرش أسنانه كل ثمانية أو عشرة أشهر تقريباً، وقد يفقد القرش طوال فترة حياته حوالي ثلاثين ألف سن.
2 -عند بداية تكوّن الأسنان لدى جنين القرش، فإنّه يقوم بالتهام الأجنة الأخرى داخل الرحم، ليبقى قرشاً واحداً فقط، بحيث تسمّى هذه العملية بأكل اللحوم داخل الرحم.
3 -يعد القرش الأبيض من أكبر الكائنات البحرية حول العالم، فقد يستمر في نموه ليصل طوله حوالي اثني عشر متراً.
4 -هناك نوعاً من أنواع أسماك القرش يدعى بالعفريت، حيث يقطن في الجرف القاري الخارجي، وفي أعماق بعيدة جداً يصعب اكتشافها، وله نتوءات علوية يُعتقد أنها تعمل كرادار للتعرف عل فرائسه، والتي يصعب رؤيتها من شدة الظلام.
5 - بعض الأنواع من سمك القرش (كالقرش الأبيض مثلاً)، قد تتعرض للغرق في حال توقّفها عن الحركة، فهي دائمة الحاجة للحركة لضخ المياه لأفواهها وخياشيمها.
6 - هناك عشرون نوعاً فقط من أصل أربعمئة وخمسين نوعاً من أسماك القرش، تهاجم البشر وتفترسها، لذا لا تعد جميع الأنواع مفترسة وقاتلة.
7 - تمتلك القرش داخل أنفها جيوباً صغيرة تدعى بقارورة لورينزيني، وهي ممتلئة بمادة هلامية، وتعمل على مساعدة القرش في رصد أضعف التيارات الكهربائية والشعور بها، فأيّ حركة أو فعل يصدر من الفريسة يعمل على توليد تيار كهربائي ضعيف، يمكن للقرش التقاطه والإحساس به، بالرغم من اختبائها تحت الرمال أو بقائها ساكنة، فإن القرش يستطيع تحديد موقعها من خلال نبضات قلبها.
8- غالباً ما يرتبط القرش بتاريخ سيّء أو كارثة ما، حسب ما قيل عن المؤرخ الاغريقي هيروديت، فقد قامت القروش بتدمير أسطول فارسي في القرن الخامس قبل الميلاد.
مهارات سمك القرش
1- لدى أسماك القرش القدرة على تحديد كمية الدهون الموجودة في جسم الفريسة من أول عضة.
2- تفضّل افتراس الفقمة وسبع البحر نظراً لدهنية جسمه.
3- يمتاز القرش باستيقاظه مدى حياته منذ لحظة ولادته وحتى وفاته، لافتقار جسمه للأكياس الهوائية التي تحفز عملية التنفس.
يتنفس من خلال تمرير الماء إلى داخل جوفه، ثم إلى الخياشيم لتتم عملية التنفس ويحدث ذلك خلال سباحته في الماء وتحركه.
هجمات سمك القرش
وهي عبارة عن عمليات افتراس يتعرض لها الإنسان من قبل أسماك القرش، ويشار إلى أن قدرة أسماك القرش على القفز تصل إلى اثنين وستين متراً للافتراس
وتقسم أنواع هجمات القرش إلى:
1- حوادث مستثارة: ويكون سببها الرئيسي الإنسان، حيث يقوم باستفزاز سمكة القرش من خلال محاولة اصطيادها فيكون هجومها دفاعاً عن النفس.
2- حوادث غير مستثارة: ويكون الإنسان ليس له أي دور في هذه الهجمات، إنما تتطفل أسماك القرش على الإنسان وتفترسه
موضوع منقول للفائدة
سمك القرش
تعريفه و انواعه و انواع هجماته و مهاراته
تعريفه
تعتبر أسماك القرش من الكائنات البحرية الضخمة التي تتخذ من البحار والمحيطات موطناً لها، وهناك العديد من أنواعها المختلفة، بعضها مفترس والبعض الآخر غير مفترس، وتختلف عن بعضها البعض من حيث الحجم، وشكل الجسم، والغذاء، والسلوك، فقد تم اكتشاف أكثر من أربعمئة وخمسين نوعاً من أسماك القرش، معظمها يختلف بشكل كبير عن الشكل التقليدي المعروف، حيث يعتقد غالبية الأشخاص أنّ القرش الأبيض هو النوع الوحيد، ويجهلون الأنواع الأخرى المتنوّعة ذات الأشكال الغريبة والعجيبة، حيث يوجد هناك أنواع مرقطة كالفهود أو النمور.
أنواع في أنحاء العالم
من المعروف ان سمك القرش من الحيوانات المفترسة الماهرة وكذلك سيئة السمعة في الهجمات المميتة على البشر ، واذا كنت من محبي السباحة في المياه فمن الافضل الابتعاد عن اماكن تواجد سمك القرش حتى لا تتعرض لاحدى الهجمات الخطيرة من تلك الحيوانات البحرية المفترسة ، ففي عام 2019 تم الابلاغ عن 115 هجمة من سمك القرش على البشر تم تصنيف 79 منها بانها هجمات غير مبررة ، ولكن من الانصاف القول انه ليست كل انواع سمك القرش خطرة على حياة الانسان ولكن هناك مجموعة من انواع سمك القرش هي الاخطر على حياة الانسان ومنها:
سمك القرش البيض
سمك القرش الابيض العظيم اطلق عليه هذا الاسم بسبب اللون الابيض الذي يغطي بطن سمك القرش العظيم ، ويعتقد ان سمك القرش الابيض هو المسئول عن ثلث او نصف هجمات سمك القرش على البشر ، وان كان من المطمئن الى حد ما ان سمك القرش الابيض لا يفضل لحوم الانسان وعلى الارجح انه يقوم بوضع اسنانه في الانسان ليستطعم لحمه وما يؤكد ذلك ان كثير من الاشخاص الذين تعرضوا لهجمات سمك القرش الابيض بقوا على قيد الحياة نتيجة انصراف سمك القرش عنهم بعد الهجوم عليهم ، ويمكن ان يصل طول سمك القرش الابيض الى حوالي 6 امتار وتمتلك حوالي 300 من الاسنان المسننة وبذلك يعتبر سمك القرش الابيض هي اكبر الاسماك المفترسة في العالم
القرش النمر
سمكة القرش النمر هي الثانية من حيث عدد الهجمات التي تقوم بها ضد البشر وسبب تسميتها بهذا الاسم هو الخطوط الداكنة الموجودة على جسمها فيما يشبه خطوط حيوان النمر ، وخلافا لسمك القرش الابيض فان القرش النمر لا يسبح بعيدا عن الانسان بعد لدغه وهذا النوع من سمك القرش يأكل اي شئ يقابله من الاسماك ويعيش في المياه الاستوائية والمحيط الهادي
القرش ماكو
سمك القرش ماكو ذو الزعانف هو اسرع انواع سمك القرش ، وهذا النوع من سمك القرش لديه سمعة سيئة في الهجمات ضد البشر ويعش القرش ماكو في جميع انحاء العالم على الرغم من انتشاره بصفة خاصة في المحيط الاطلسي من ساحل الارجنتين الغربي الى المكسيك .
قرش المحيطات
قرش المحيطات هو نوع فرعي من انواع سمك القرش وهو يقضي معظم وقته في المياه العميقة وعادة ما تعيش تلك الاسماك منفردة وليس في جماعات مثل انواع سمك القرش الاخرى ، واطلق على هذا النوع من القرش هذا الاسم بسبب اللون الابيض الموجود في الزعنفة الظهرية ، واكبر سمكة قرش من قرش المحيطات عمرها كان 22 سنة ، وعلى الرغم من ان تلك الاسماك تعيش في المياه البحرية العميقة الا انها تمثل خطورة كبيرة على حياة البشر حيث كانت تلك الاسماك هي المسئولة عن قتل مئات الرجال الذين كانوا على متن الباخرة نوفا سكوتيا التي غرقت اثناء الحرب العالمية الثانية
القرش الثور
اسماك القرش الثور هي واحدة من اخطر اسماك القرش الموجودة في العالم ان لم تكن الاخطر على حياة الانسان وهي مسئولة عن 70 من الهجمات الغير مبررة على البشر ، ويعتقد انها قد تكون مسئولة عن اكثر من ذلك بكثير ، حيث انها تتشابه مع كثير من اسماك القرش الاخرى والميزة الوحيدة التي يمكن تمييز القرش الثور بها هي الفم المدور وهي تعيش على عمق 100 قدم تحت الماء ويمكن ان تعيش في المياه المالحة والمياه العذبة مما يفسر وجود تلك الاسماك في مصبات الانهار والبحيرات الداخلية
معلومات عن سمك القرش
1 -يمتلك القرش غالباً ما بين خمسة وأربعين إلى خمسين سناً، وهذه الأسنان موجودة في الصف الأمامي فقط، ولكن يمتلك سبعة أسنان في الصفوف الخلفية وهي بمثابة بديل لما قد يحدث للأسنان الأمامية، ويبدل سمك القرش أسنانه كل ثمانية أو عشرة أشهر تقريباً، وقد يفقد القرش طوال فترة حياته حوالي ثلاثين ألف سن.
2 -عند بداية تكوّن الأسنان لدى جنين القرش، فإنّه يقوم بالتهام الأجنة الأخرى داخل الرحم، ليبقى قرشاً واحداً فقط، بحيث تسمّى هذه العملية بأكل اللحوم داخل الرحم.
3 -يعد القرش الأبيض من أكبر الكائنات البحرية حول العالم، فقد يستمر في نموه ليصل طوله حوالي اثني عشر متراً.
4 -هناك نوعاً من أنواع أسماك القرش يدعى بالعفريت، حيث يقطن في الجرف القاري الخارجي، وفي أعماق بعيدة جداً يصعب اكتشافها، وله نتوءات علوية يُعتقد أنها تعمل كرادار للتعرف عل فرائسه، والتي يصعب رؤيتها من شدة الظلام.
5 - بعض الأنواع من سمك القرش (كالقرش الأبيض مثلاً)، قد تتعرض للغرق في حال توقّفها عن الحركة، فهي دائمة الحاجة للحركة لضخ المياه لأفواهها وخياشيمها.
6 - هناك عشرون نوعاً فقط من أصل أربعمئة وخمسين نوعاً من أسماك القرش، تهاجم البشر وتفترسها، لذا لا تعد جميع الأنواع مفترسة وقاتلة.
7 - تمتلك القرش داخل أنفها جيوباً صغيرة تدعى بقارورة لورينزيني، وهي ممتلئة بمادة هلامية، وتعمل على مساعدة القرش في رصد أضعف التيارات الكهربائية والشعور بها، فأيّ حركة أو فعل يصدر من الفريسة يعمل على توليد تيار كهربائي ضعيف، يمكن للقرش التقاطه والإحساس به، بالرغم من اختبائها تحت الرمال أو بقائها ساكنة، فإن القرش يستطيع تحديد موقعها من خلال نبضات قلبها.
8- غالباً ما يرتبط القرش بتاريخ سيّء أو كارثة ما، حسب ما قيل عن المؤرخ الاغريقي هيروديت، فقد قامت القروش بتدمير أسطول فارسي في القرن الخامس قبل الميلاد.
مهارات سمك القرش
1- لدى أسماك القرش القدرة على تحديد كمية الدهون الموجودة في جسم الفريسة من أول عضة.
2- تفضّل افتراس الفقمة وسبع البحر نظراً لدهنية جسمه.
3- يمتاز القرش باستيقاظه مدى حياته منذ لحظة ولادته وحتى وفاته، لافتقار جسمه للأكياس الهوائية التي تحفز عملية التنفس.
يتنفس من خلال تمرير الماء إلى داخل جوفه، ثم إلى الخياشيم لتتم عملية التنفس ويحدث ذلك خلال سباحته في الماء وتحركه.
هجمات سمك القرش
وهي عبارة عن عمليات افتراس يتعرض لها الإنسان من قبل أسماك القرش، ويشار إلى أن قدرة أسماك القرش على القفز تصل إلى اثنين وستين متراً للافتراس
وتقسم أنواع هجمات القرش إلى:
1- حوادث مستثارة: ويكون سببها الرئيسي الإنسان، حيث يقوم باستفزاز سمكة القرش من خلال محاولة اصطيادها فيكون هجومها دفاعاً عن النفس.
2- حوادث غير مستثارة: ويكون الإنسان ليس له أي دور في هذه الهجمات، إنما تتطفل أسماك القرش على الإنسان وتفترسه
موضوع منقول للفائدة