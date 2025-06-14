قصر ولاد مهدي

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم

رجعتلكم اليوم بقصر من قصور الجزائر قصر ولاد مهدي أُسس القصر خلال القرن الـ14 الميلادي على يد المهدي بن يوسف وأبنائه سعيد ويوسف، كجزء من نشاطهم الاستيطاني في المنطقة
في القرن الـ18 ومع تزايد الهجمات من الرحل تطورت المبادرة لبناء قصر مزود أكثر أماناً عند إنشاء قصر بني عباس الموحد،في اتفاق بين قبيلتي أولاد مهدي وأولاد رحو بقيادة محمد بن عبد السلام ملايخاف

..القصة..
في منتصف القرن الرابع عشر تقريبًا وصل المهدي بن يوسف إلى منطقة بني عباس قادما من الساقية الحمراء لم يكن وحيدا بل رافقه ابناه سعيد ويوسف في رحلة استقرار وبحث عن أرض جديدة صالحة للعيش والزراعة

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عند وصولهم إلى الواحة لم تكن المنطقة مأهولة بالسكان لكنها كانت غنية بالماء الجوفي وظلال الكثبان يروى أن المهدي بن يوسف غرس أول نخلة بيده في تلك الأرض وكانت تلك النخلة رمزًا للاستقرار وبداية لعمران جديد.

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وبجوارها بنى مع أبنائه أول بيت طيني مستخدمين مواد الطبيعة الطين، الحجارة، أغصان النخيل. ومع الوقت، تحول هذا البيت إلى نواة قصر يضم مساكن ومحلات ومخازن وممرات ضيقة تقي من الشمس والرياح

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مكونات القصر

العمارة: مبنية بطريقة تقليدية صحراوية (القصبة) حيث الجدران سميكة لتعزل الحرارة والسقف من الخشب والطين

التنظيم: القصر كان يضم:

ساحة وسطى (للأنشطة اليومية والاجتماعات)

مسجد صغير

مخازن للتمور والحبوب

مساكن للعائلات

ممرات ضيقة متعرجة للحماية من الهجمات


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كان بناء القصر له هدفان:

1. الحماية من الغارات: القبائل المتنقلة (البدو الرحل) كثيرًا ما هاجموا المستقرين فكان القصر مثل حصن دفاعي.

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2. نظام فلاحي جماعي: كل سكان القصر يشتركون في زراعة الواحة واستغلال المياه القادمة من الأفلاج (قنوات تحت الأرض)

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كان المهدي بن يوسف معروفًا بالحكمة ويُقال إنه أوصى أبناءه بعدم الدخول في صراعات قبلية وأن يحافظوا على علاقات طيبة مع القبائل المجاورة وفعلاً عاش القصر لعقود في سلام نسبي
لاحقًا كبرت العائلة وتفرّعت حتى أصبحت تعرف بـأولاد مهدي وأصبح القصر يحمل اسمهم.

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مع مرور الزمن وبسبب كثرة الهجمات وانعدام الأمان بدأ السكان يبحثون عن حلّ جديد فتكوّن التحالف مع قبيلة أولاد رحو وبني قصر بني عباس الجديد الأكثر تحصينًا ومتانة. فانتقل معظم السكان إليه وبدأ قصر أولاد مهدي يتهاوى شيئًا فشيئًا، حتى صار اليوم مجرد أطلال صامتة تروي حكاية زمن مضى.



الصور أعلاه من وحي خيالي🙂

وهذه الصور الحقيقية للقصر في سيدي بالعباس

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توقيع Oktavio_hinda
قصة و تحويسة
مشكورة على هذا الموضوع الرائع
 
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