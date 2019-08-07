الى متى ......... ؟؟؟؟

الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
227
النقاط
21
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي اعضاءالمنتدى وزواره من منا لم يسمع بقصة الفتى ريان ذو ١٢ من عمره ذهب غدرا أمام أعين اخيه البالغ ٤ سنوات طفل لايعرف سوى اللعب الاكل والنوم قتل بابشع الطرق من طرف من ؟من طرف جاره !ولاجل ماذا؟لاجل مناوشات بين صبيان!زهت روح هاذا الملاك الصغير قبيل العيد بايام قتل في العشرة المباركة !اه لوسمعتم صرخات امه وهي تقول عثمان حرق لي كبدي 😭لو سمعتموها وهي تقول الناس تفدي بالاكباش وعثمان فدى بابني 😭😭😭😭😭لماذا كل هاذا يحصل باي ذنب قتل ؟لماذا تشهد بلادنا كل هذه الجرائم في حق البراءة ؟من المسؤول ؟لماذا لا يطبق القصاص السنا مسلمين ؟الرسول الحبيب اقسم لو ان ابنته سرقت لقطع يدها فمابالك بقاصر يقتل بهذه الوحشية ؟من وماذا يطفئ النار التي اشعلت في قلب ام ريان ؟كيف نحمي ابنائنا ؟اليوم ريان وغدا ابني وبعد غد ابنك لقدر الله ؟سندس شيماء نهال وغيرهم هل اوخذ بحقهم ؟سامحوني على عدم ترتيب الافكار فوالله دموعي اخنقتني 😭😭
 
كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
144
النقاط
13
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
رحمه الله و اسكنه اعلى الدرجات في الجنة....حقا احزنني امره..لكن ماذا عسانا ان نفعل..انها مشيئته سبحانه و تعالى.
 
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