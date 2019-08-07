الى متى ......... ؟؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي اعضاءالمنتدى وزواره من منا لم يسمع بقصة الفتى ريان ذو ١٢ من عمره ذهب غدرا أمام أعين اخيه البالغ ٤ سنوات طفل لايعرف سوى اللعب الاكل والنوم قتل بابشع الطرق من طرف من ؟من طرف جاره !ولاجل ماذا؟لاجل مناوشات بين صبيان!زهت روح هاذا الملاك الصغير قبيل العيد بايام قتل في العشرة المباركة !اه لوسمعتم صرخات امه وهي تقول عثمان حرق لي كبديلو سمعتموها وهي تقول الناس تفدي بالاكباش وعثمان فدى بابنيلماذا كل هاذا يحصل باي ذنب قتل ؟لماذا تشهد بلادنا كل هذه الجرائم في حق البراءة ؟من المسؤول ؟لماذا لا يطبق القصاص السنا مسلمين ؟الرسول الحبيب اقسم لو ان ابنته سرقت لقطع يدها فمابالك بقاصر يقتل بهذه الوحشية ؟من وماذا يطفئ النار التي اشعلت في قلب ام ريان ؟كيف نحمي ابنائنا ؟اليوم ريان وغدا ابني وبعد غد ابنك لقدر الله ؟سندس شيماء نهال وغيرهم هل اوخذ بحقهم ؟سامحوني على عدم ترتيب الافكار فوالله دموعي اخنقتني