مكان الإحرام للحاج يوم التروية

ناصر dz

ناصر dz

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بسم الله الرحمن الرحيم..

السؤال: من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية؟

الجواب: يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي ﷺ من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي ﷺ. وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وهو قوله ﷺ: ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت- فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة[1] متفق على صحته

الشيخ بن باز رحمه الله
 
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