مكان الإحرام للحاج يوم التروية

ناصر dz
:: عضو متألق ::
بسم الله الرحمن الرحيم..
السؤال: من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية؟
الجواب: يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي ﷺ من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي ﷺ. وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وهو قوله ﷺ: ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت- فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة[1] متفق على صحته
الشيخ بن باز رحمه الله
السؤال: من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية؟
الجواب: يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي ﷺ من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي ﷺ. وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وهو قوله ﷺ: ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت- فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة[1] متفق على صحته
الشيخ بن باز رحمه الله