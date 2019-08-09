مكان الإحرام للحاج يوم التروية

بسم الله الرحمن الرحيم..



السؤال: من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية؟



الجواب: يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي ﷺ من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي ﷺ. وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وهو قوله ﷺ: ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت- فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة[1] متفق على صحته



الشيخ بن باز رحمه الله