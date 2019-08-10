نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم

السلام عليكم

اخي الكريم

حبيت نشكرك على المواضيع لي حطيتها امس و اليوم و اعتبرتها سلسلة مواضيع لكل خطوة في الحج

رحنا نحجو بلا ما نروحو

يعطيك الصحة و الله يجعلها في ميزان اعمالك الصالحة و اللهم ارزقنا و اياكم زيارة بيت الله

اللهم آمين

في انتظار مواضيعك الجديدة المميزة كالعادة

دمت بخير​