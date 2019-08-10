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رسائل الحجاج الجزائريين مباشرة من صعيد عرفات .. تأثر بالغ ودعاء متواصل للوطن الجزائر
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
منذ 52 دقيقة
ناصر dz
:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,322
النقاط
746
الجنس
ذكر
منذ 52 دقيقة
#1
البشير البشير
:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
87
النقاط
5
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
منذ 33 دقيقة
#2
بارك الله فيك اخي ناصر على مجهوداتك الذهبية والقيّمة جدا
مشكور
ناصر dz
:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,322
النقاط
746
الجنس
ذكر
منذ 10 دقيقة
#3
قال البشير البشير:
بارك الله فيك اخي ناصر على مجهوداتك الذهبية والقيّمة جدا
مشكور
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شكرااا اخى البشير على هذا الاطراء
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