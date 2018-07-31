نتائج مسابقة ملك/ة جمال المنتدى

فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
#1
إنضم
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الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
كنا قد فتحنا سابقا موضوع عن مسابقة ملك/ة جمال المنتدى
مسـآبقة ملـك(ة) جمــال منتدى اللمة الجزائرية 2018

هذه المسابقة كما ذكرنا في الموضوع اعلاه هي مسابقة فكاهية بالدرجة الاولى كنا قد اخترنا لكم فيها اعضاء و عضوات من النشطاء و ذوي القيمة في المنتدى
اعضاء و عضوات قدموا للمة الكثير اخيارنا لهم كان على حسب تقديمهم للمنتدى
و كنا قد فتحنا موضوعين للتصويت بعد اختيار عشرة اعضاء و عشرة عضوات

احد للشباب

مسـآبقة ملـك جمــال اللمة الجزائرية 2018 للشبــآب

و الاخر للبنات

مسـآبقة ملـكةُ جمــال اللمة الجزائرية 2018 للبـنات

و كانت نتآئج التوصيت كالتالي .

العضو الفائز بلقب ملك جمال المنتدى هو @الامين محمد
و العضوة الفائزة بلقب ملكة جمال المنتدى هي @لؤلؤة قسنطينة
و يتحصل كلا الفائزين على 200 نقطة شرفية


شكرا لكل من تابعنا و شارك في التصويت
بالتوفيق للجميع
نلتقي في مسابقات و فعاليات اخرى
دمتم في رعاية الله :):)
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#2
إنضم
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المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
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أنثى
#2
السلام عليكم و رحمة الله
شكرا لكل اخي بارك الله فيك على المسابقة الرائعة
و مبارك للفائزين في زوج مشاء الله و يستاهلوا
مشكووور اخي
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
سيتم تحديد الاقسام..
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,176
الإعجابات
20,041
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
ههههههههههههههه بااااينة من الأول أني الرجل الوسييم في اللمة
ياك راه عندي عروض باش نطون بطل في عدة افلام و مسلسلات تركية ههههههههههه
لكن المدام رفضت ههههههههههههههه
 
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