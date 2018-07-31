نتائج مسابقة ملك/ة جمال المنتدى

فتى من الغد
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
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- النقاط
- 2,141
- العمر
- 18
- الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
كنا قد فتحنا سابقا موضوع عن مسابقة ملك/ة جمال المنتدى
مسـآبقة ملـك(ة) جمــال منتدى اللمة الجزائرية 2018
هذه المسابقة كما ذكرنا في الموضوع اعلاه هي مسابقة فكاهية بالدرجة الاولى كنا قد اخترنا لكم فيها اعضاء و عضوات من النشطاء و ذوي القيمة في المنتدى
اعضاء و عضوات قدموا للمة الكثير اخيارنا لهم كان على حسب تقديمهم للمنتدى
و كنا قد فتحنا موضوعين للتصويت بعد اختيار عشرة اعضاء و عشرة عضوات
احد للشباب
مسـآبقة ملـك جمــال اللمة الجزائرية 2018 للشبــآب
و الاخر للبنات
مسـآبقة ملـكةُ جمــال اللمة الجزائرية 2018 للبـنات
و كانت نتآئج التوصيت كالتالي .
العضو الفائز بلقب ملك جمال المنتدى هو @الامين محمد
و العضوة الفائزة بلقب ملكة جمال المنتدى هي @لؤلؤة قسنطينة
و يتحصل كلا الفائزين على 200 نقطة شرفية
شكرا لكل من تابعنا و شارك في التصويت
بالتوفيق للجميع
نلتقي في مسابقات و فعاليات اخرى
دمتم في رعاية الله
اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
كنا قد فتحنا سابقا موضوع عن مسابقة ملك/ة جمال المنتدى
مسـآبقة ملـك(ة) جمــال منتدى اللمة الجزائرية 2018
هذه المسابقة كما ذكرنا في الموضوع اعلاه هي مسابقة فكاهية بالدرجة الاولى كنا قد اخترنا لكم فيها اعضاء و عضوات من النشطاء و ذوي القيمة في المنتدى
اعضاء و عضوات قدموا للمة الكثير اخيارنا لهم كان على حسب تقديمهم للمنتدى
و كنا قد فتحنا موضوعين للتصويت بعد اختيار عشرة اعضاء و عشرة عضوات
احد للشباب
مسـآبقة ملـك جمــال اللمة الجزائرية 2018 للشبــآب
و الاخر للبنات
مسـآبقة ملـكةُ جمــال اللمة الجزائرية 2018 للبـنات
و كانت نتآئج التوصيت كالتالي .
العضو الفائز بلقب ملك جمال المنتدى هو @الامين محمد
و العضوة الفائزة بلقب ملكة جمال المنتدى هي @لؤلؤة قسنطينة
و يتحصل كلا الفائزين على 200 نقطة شرفية
شكرا لكل من تابعنا و شارك في التصويت
بالتوفيق للجميع
نلتقي في مسابقات و فعاليات اخرى
دمتم في رعاية الله