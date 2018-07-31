نتائج مسابقة ملك/ة جمال المنتدى



اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية

كنا قد فتحنا سابقا موضوع عن مسابقة ملك/ة جمال المنتدى

مسـآبقة ملـك(ة) جمــال منتدى اللمة الجزائرية 2018

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهاهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائريةكنا قد فتحنا سابقا موضوع عن مسابقة ملك/ة جمال المنتدى

هذه المسابقة كما ذكرنا في الموضوع اعلاه هي مسابقة فكاهية بالدرجة الاولى كنا قد اخترنا لكم فيها اعضاء و عضوات من النشطاء و ذوي القيمة في المنتدى

اعضاء و عضوات قدموا للمة الكثير اخيارنا لهم كان على حسب تقديمهم للمنتدى

و كنا قد فتحنا موضوعين للتصويت بعد اختيار عشرة اعضاء و عشرة عضوات





احد للشباب

و الاخر للبنات





مسـآبقة ملـكةُ جمــال اللمة الجزائرية 2018 للبـنات



و كانت نتآئج التوصيت كالتالي .



العضو الفائز بلقب ملك جمال المنتدى هو

و العضوة الفائزة بلقب ملكة جمال المنتدى هي و كانت نتآئج التوصيت كالتالي .العضو الفائز بلقب ملك جمال المنتدى هو @الامين محمد و العضوة الفائزة بلقب ملكة جمال المنتدى هي @لؤلؤة قسنطينة

و يتحصل كلا الفائزين على 200 نقطة شرفية