تأثير الموسيقي علي سلوك الطفل

didi omar
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تعد الموسيقى أمرًا طبيعيًا لجذب انتباه الأطفال وخيالهم ، وكما اتضح ، يكون لها تأثير كبير على جسم طفلك وعقله. يمكن للرقص والاستماع واللعب على إيقاع تغيير الحالة المزاجية للطفل ، ومساعدته على التعاون والتعبير عن المشاعر. تجعل الموسيقى حتى أكثر المهام دنيوية ، مثل التقاط الألعاب أو إعداد الطاولة ، أسرع وأقل إرهاقًا لك ولهم.
الفوائد السلوكية للموسيقى
كأم ، يمكنك أن ترى مباشرة كيف يتم جذب الأطفال إلى الموسيقى ، حتى في طفولتهم. يقول بول بورغيزي ، مدرس الموسيقى "يجب أن نشجع أطفالنا في أقرب وقت ممكن على الاستماع إلىالموسيقى وصنعها". "يمكن للأطفال أن يبدأوا بالاستماع إلى أغانيهم المفضلة ومرافقة الموسيقى بأدوات بسيطة مصنوعة من المنتجات المنزلية. ويمكنهم بعد ذلك التقدم إلى العزف على الآلات الموسيقية المعقدة وربما حتى أخذ دروس رسمية". يقول بورغيزي ، الذي يدرس برامج الموسيقى في المدارس في جميع أنحاء البلاد ، إن الاستماع والموسيقى يمكن أن تساعد في تحسين تركيز الأطفال ، والصبر ، والثقة بالنفس ، والتنسيق والاسترخاء.
الولادة حتى سن 3
تعمل الموسيقى كمصدر للراحة والاتصال للأطفال الرضع والأطفال الصغار. يحب الصغار سماع صوت الإنسان ، خاصةً أمي وأبي. بصفتك أحد الوالدين ، يمكنك استخدام الموسيقى لإنشاء إجراءات وإجراءات لمس لطفلك الصغير. قم بغناء تهليل خاص في وقت النوم ، حيث يحب الأطفال معرفة التكرار. علم نفس الأغنية لمقدمي الرعاية حتى يشعر طفلك بالأمان ويخفف من قلق الانفصال. استخدم الموسيقىكوسيلة للانتقال من جزء من اليوم إلى آخر. إذا ذهب طفلك إلى الرعاية النهارية أو الحضانة ، فغني أغنية خاصة "الذهاب إلى المدرسة" أو قم بتشغيل قرص مضغوط في السيارة. هذا يساعد طفلك على معرفة ما يمكن توقعه ويجعل حياتك أكثر سلمية.
الأعمار من 3 إلى 4
في سن الثالثة ، سيبدأ معظم الأطفال في الاهتمام الحقيقي بالموسيقى. يساعد الجمع بين الموسيقى والحركة مثل التصفيق والقفز والرقص والتمويج على تحسين التنسيق وتقليل الإحباط والحد من "لا يمكنني فعل ذلك!" نوبات الغضب. يقول بورغيزي ، "ألعاب الغناء مثالية لبدء الحركة وجمع الأطفال في أنشطة جماعية ممتعة." يمكن أن يركز الأطفال في هذه السن لفترة أطول قليلاً ويكونون مستعدين للانفجار على أدوات بسيطة مثل الطبل أو البيانو أو الدمية. يمكن لعب الموسيقى والرقص البسيط مساعدة الأطفال على التعبير عن مشاعرهم مثل الغضب والإثارة والقلق ، مما يمنحهم منفذاً إلى جانب الدموع أو السلوكيات المدمرة.
الأعمار من 4 إلى 6 سنوات
العمر من 4 إلى 6 سنوات هو الوقت المناسب لبدء دروس الموسيقى مثل البيانو أو الآلات الوترية. في هذا العصر ، يمكن للأطفال التركيز لفترات قصيرة من الوقت على مهمة واحدة ويكونون مستعدين بشكل طبيعي لتطوير المهارات الحركية الدقيقة. يمكن لفترات التمرين المطلوبة لتعلم الصك أن تعلم صبر طفلك وتحسن التركيز ، مما يجعل المهام الروتينية مثل الانتظار في الطابور أو تعلم القراءة أقل إحباطًا بالنسبة لرجلك الصغير.
الأعمار من 6 إلى 10 سنوات
يبدأ الأطفال في سن المدرسة بالتعرف على قوة الموسيقى لتغيير مزاجهم أو التواصل مع الآخرين. يقول بورجيز: "يمكن للأطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات أن يتعلموا أن الموسيقى لها بنية". "يمكن أيضًا استخدام القوافي والتكرار والتجريب بأصوات مختلفة لتطوير الكلام والقراءة." يمكن أن تساعد دروس الموسيقى ومجموعات الكورال في تدريس الصبر والمثابرة وبناء الثقة مع تحسن المهارات. يتعلم الأطفال في هذا العصر أيضًا القوة التي يمكن أن تتمتع بها الموسيقى في الحالة المزاجية. وقد يستخدموا اغاني اطفال المفضلة لمساعدتهم على تخفيف الملل ، والاسترخاء بعد يوم مرهق ، أو التواصل مع الأصدقاء أو الحصول على "نفسية" في لعبة أو حفلة.
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