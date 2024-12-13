أخطاء في التربية قد تُدمّر طفلك: تعرّفي عليها وتجنبيها!التربية ليست مجرد تعليم الطفل الصح من الخطأ، بل هي بناء شخصية قوية وسليمة نفسيًا. إليكِ أبرز الأخطاء الشائعة في التربية وتأثيرها السلبي على طفلك:الإفراط في الضرب:الضرب المتكرر لا يُعلّم الطفل بل يُدمّره.قد يؤدي إلى العناد، الانطوائية، الجُبن، العدوانية، التبول اللاإرادي، أو حتى الكوابيس المزعجة أثناء النوم.الصراخ والعصبية:تأثير الصراخ مشابه للضرب تمامًا.يُشعر الطفل بالخوف، ويضعف ثقته بنفسه، ويؤدي إلى آثار نفسية طويلة المدى.التعامل مع أفعال طبيعية وكأنها أخطاء:طفلك يفتح الثلاجة ويُفرغ محتوياتها؟يُكسّر ألعابه ليكتشف ما بداخلها؟يُحاول فتح الأدراج والخزائن؟هذه ليست أخطاء! بل هي سلوكيات طبيعية تعبّر عن حب الاستطلاع، وستتوقف تدريجيًا بمرور الوقت.تذكّري: الصراخ أو الضرب لن يمنع هذه الأفعال، بل سيزيد من العناد.فهم خاطئ للتوجيه:الهدف من توجيه طفلك ليس طاعتك العمياء، بل تعليمه وتربيته بأسلوب يُعزز ثقته بنفسه ويُبني شخصيته.احرصي على اختيار طرق تعليم تُحقق الهدف دون آثار نفسية سلبية.الضرب للأطفال تحت سن 3 سنوات:الأطفال في هذا العمر غير قادرين على الطاعة الكاملة أو السيطرة على رغباتهم.ضربهم يؤثر سلبًا على نفسيتهم ويضرّ تطورهم العاطفي، بينما يمكن للتوجيه السليم والصبر أن يُحدث فرقًا كبيرًا مع تقدّم العمر.رسالة لكل أم:طفلك أمانة بين يديك، فكوني حريصة على تربيته بأسلوب صحي وسليم.شاركي هذا المنشور مع الأمهات الأخريات لنُساهم معًا في بناء جيل سعيد نفسيًا ومتوازن عاطفيًا.