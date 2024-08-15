السلام عليكم



صفات يتميز بها الطفل الموهوب



أولا

لابد أن نفرق بين الطفل الموهوب و الطفل الذكي



يعمل الأطفال الأذكياء بجد لكي يكونوا من الناجحين بينما يمكن للأطفال الموهوبين ان يشعروا بالملل بسرعة في المدرسة



في الواقع الأرجح أن الأطفال الأذكياء و لكن غير الموهوبين ينجحون في البيئة المدرسية التقليدية لأن الدرجات و التقدير

هي محفزهم بالدرجة الأولى



غالبا ما يعرف الأطفال الموهوبين الإجابات بالفعل دون القيام بالكثير من الجهد و هذا ما يسبب مشاكل في الفصول الدراسية إذا لم يتم تحفيزهم فسوف ينطوون على أنفسهم



كيف يمكننا أن نتعرف على الطفل الموهوب ؟؟



يمتلكون الكثير من المفردات و غالبا ما يكتسب الأطفال الموهوبين المعرفة بشكل أسرع بكثير من المتوسط

يبدو أن المهارات اللغوية على وجه الخصوص تأتي بشمل طبيعي للاطفال الموهوبين و غالبا ما يملك هؤلاء الأطفال مفردات غنية و قادرون على تكوين جمل معقدة



كما أن الأطفال الموهوبين فضوليون كثيرا

و لإرضاء هذا الفضول يقرأون جميع الكتب التي يمكنهم العثور عليها و هذه العلامة تبرز بشكل خاص عندما يثير شيئ ما إهتمامهم



هم موهوبين بشمل لا يصدق في مجالات معينة مثل الرياضة أو العلوم أو الفنون

الموهبة هي بالذات علامة على ذكاء عظيم



يستمتعون بصحبة الكبار و الأطفال الأكثر منهم سنا لأنهم يجدون صعوبة في التواصل مع من هم في سنهم

يمكن أن يُساء فهمهم أو أنهم يشغرون بالملل فقط لذلك فهم يستمتعون مع من هم أكبر منهم سنا لأنهم يشعرون بالمزيد من التحفيز



يتمتع معظم الأطفال الموهوبين بقدرة إستثنائية في التركيز على الأشياء التي تهمهم و هم ناضجون بالنسبة لسنهم و يتمتعون بذكاء عاطفي عميق حيث يميلون إلى القيام بأفعال أقل حماقة من الاطفال الآخرين



و الأطفال الموهوبين مبدعين و لا يحتاجون إلى تعليمات أي لا يحتجون إلى شخص أكبر منهم يشرح لهم ما يجب القيام به و هم أطفال مفعمين بالطاقة لأن أدمغتهم تعمل بشكل مسرعين و يظهر في طريقة كلامهم حيث يتحدثون بسرعة كبيرة جدا حتى تتمكن كلماتهم باللحاق بأفكارهم



كما أن الأطفال الموهوبين يحتاجون للعزلة

ليختلو بأفكارهم ليطلقوا العنان لإبداعاتهم و يستمتعون بالأنشطة الإنفرادية مثل الرسم و الكتابة و المطالعة



و قد يواجهون صعوبة في بعض المجالات على الرغم من أنهم أذكياء جدا



تقبلوا تحياتي ​