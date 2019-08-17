المدارس القرآنية سبب للتفوق ... لكنها تعاني التهميش

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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- الجزائر الحبيبة
بسم الله
صباحكم خير و بركة احبتي في اللمة المبااركة
مما يحمد الله عليه نعمة المنجل الذي منجل اركان النظام السابق
الذين اعلنوا حربا لا هوادة فيها ضد مقومات هذا الشعب على هته الارض الطيبة
فلم يتركوا شاردة و لا واردة إلا و نفثوا فيها سمومهم
و اهم هته المقومات هو اسلام و تدين هذا الشعب العظيم
فوجهوا إلى هذا الامر اسلحتهم بكل ما يستطيعون من قوة بتدبير من عقول فرنسية
و اياد و وسائل و وجوه يبدوا انها جزائرية كحال
سيئة الذكر بن غبريط و من كان على شاكلتها
في خططها و تخطيطها و تدبيرها
فبدأت بإسم اسرائيل في كتاب الجغرافيا ثم بتغيير الللغة من الفصحى الى الدارجة
و تغيير المنهج ككل فعملت كوبي كولي من برامج فشلت عند طاطا فرنسا
لتجربها على اولادنا
و كان من ضمن هذا النقل التقليل من قيمة مادة التربية الاسلامية و العلوم الشرعية
و حذف البسملة
و اتهام هته الشعبة انها مصدر للإرهاب
و جعل سورة الاخلاص سبب في تعقيد نفسية الطفل و منع الصلوات داخل المدارس
و في الاخير اعلنتها واضحة بقولها
ان المدارس القرآنية سبب في فشل التحصيل لدى التلاميذ
لياتيها الرد في الواقع ليكون الأوائل على كل المستويات بكالويا و شهادة البيام و السانكيام
كلهم و اعلى المعدلات من حفظة كتاب الله و ليس ممن رضعو من ثدي طاطا فرنسا
هكذا و مازلنا نرى ان النوابغ و الناجحين و بأعلى المعدلات من خريجي مدارس الحصير
لكن احبتي
لماذا لحد الساعة هته المدارس تعاني التهميش
و قلة التأطير و الإهتمام
ألم يحن الوقت سيكون للتحفيظ في المدارس النظامية ساعات اكثر بدل ساعة في الاسبوع
الموضوع بين ايديكم ناقشوه كيفما شئتم
صباحكم خير و بركة احبتي في اللمة المبااركة
مما يحمد الله عليه نعمة المنجل الذي منجل اركان النظام السابق
الذين اعلنوا حربا لا هوادة فيها ضد مقومات هذا الشعب على هته الارض الطيبة
فلم يتركوا شاردة و لا واردة إلا و نفثوا فيها سمومهم
و اهم هته المقومات هو اسلام و تدين هذا الشعب العظيم
فوجهوا إلى هذا الامر اسلحتهم بكل ما يستطيعون من قوة بتدبير من عقول فرنسية
و اياد و وسائل و وجوه يبدوا انها جزائرية كحال
سيئة الذكر بن غبريط و من كان على شاكلتها
في خططها و تخطيطها و تدبيرها
فبدأت بإسم اسرائيل في كتاب الجغرافيا ثم بتغيير الللغة من الفصحى الى الدارجة
و تغيير المنهج ككل فعملت كوبي كولي من برامج فشلت عند طاطا فرنسا
لتجربها على اولادنا
و كان من ضمن هذا النقل التقليل من قيمة مادة التربية الاسلامية و العلوم الشرعية
و حذف البسملة
و اتهام هته الشعبة انها مصدر للإرهاب
و جعل سورة الاخلاص سبب في تعقيد نفسية الطفل و منع الصلوات داخل المدارس
و في الاخير اعلنتها واضحة بقولها
ان المدارس القرآنية سبب في فشل التحصيل لدى التلاميذ
لياتيها الرد في الواقع ليكون الأوائل على كل المستويات بكالويا و شهادة البيام و السانكيام
كلهم و اعلى المعدلات من حفظة كتاب الله و ليس ممن رضعو من ثدي طاطا فرنسا
هكذا و مازلنا نرى ان النوابغ و الناجحين و بأعلى المعدلات من خريجي مدارس الحصير
لكن احبتي
لماذا لحد الساعة هته المدارس تعاني التهميش
و قلة التأطير و الإهتمام
ألم يحن الوقت سيكون للتحفيظ في المدارس النظامية ساعات اكثر بدل ساعة في الاسبوع
الموضوع بين ايديكم ناقشوه كيفما شئتم