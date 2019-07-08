زوجتي سبب مشاكلي ,,,,,,, لكن

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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حياكم الله احبتي الغاليين
كل اسرة فيها مشاكل و هذا طبع في البشر الى يوم الدين
لكن اسباب و درجات هته المشاكل تختلف من بيئة إلى اخرى و من بيت ألى آخر
حسب عدة امور خاصة و عامة
الخاصة التي تعني الزوج و الزوجة و العامة تعني الاهل و العائلة و ربما المجتمع
فأحيانا نجد سبب المشكل في الزوج او في زوجته او في كلاهما هنا اقصد المشاكل و الخصام الذي يصل حد
الكراهية او المقاطعة او التفكير في الانفصال
هنا المشكل مو مليح و عيب و عار ان نجد زوجين يعيشان تحت سقف وااحد و بينهما اطفال
و سنوات من المعاشرة و العشرة كل هذا لم يوطد علاقتهما و لم يصلا الى الحب او المودة او الرحمة على اقل تقددير
اما اذا كان سبب المشاكل هو الاهل فهنا ربما للزوجين العذر المقنع عن سبب مشاكلهما لأنهما ربما لا طاقة لهما في مواجهة الاهل
اما انا احبتي فمشكلتي ثالثة عما ذكرت لكم
انا مشكلتي مع اهلي بسبب زوجتي ,,,,,,,,,,,,,, لكن لحظة لا تحكم على احد حتى تتبين
زوجتي محل ثقة احبها و تحبني افهمها و تفهمني اثق فيها و تثق في
راض عنها كل الرضى و هي كذالك
قبل تأسيس اسرتنا اتفقنا على اسس و مباديء اهمها الاحترام المتبادل و الحب المتبادل و المشاعر المتبادلة
و العيش المشترك و البوح و عدم التكتم و التفاهم و التفهم و الاهتمام المتبادل بالمشاعر و الاحاسيس
و التضحية و الصبر
لله الحمد و المنة كلش تمام بيني و بين زوجتي
انا طبعي ان اخدم نفسي بنفسي و لست ممن يجعلون زوجاتهم خادمات
و طبعي الحوار و النقاش و لا مجال لفرض الرأي بالقوة المادية او المعنوية
اي حاجة اناقشها و احب الاقناع و اكره الأوامر
هذا السبيل مع زوجتي جعلنا في تفاهم و اوصلنا الى الثقة
لم يعجب بعضا من اهلي رغم اني اسكن في بيت مستقل بعيد نسبيا عنهم
فيهمسون في اذني بطرق ملتوية تلميحا ان على الزوج ان يفرض ارادته على زوجته و على الزوجة السمع و الطاعة
و ان الزوج الذي يستشير زوجته ليس شهما
و ان على الزوجة ان يصرخ في وجه زوجته و يبرحها سبا و شتما و عنفا لفظا و يدا
لم ألتفت الى هذا مطلقا و تركت الامور تمشي ربما اجد ما يقوله اهلي عن التمرد و العصيان من زوجتي ان هي وجدت اللين مني
لكنها اي زوجتي بعد ان مضت السنوات أثبتت أنها بنت ناس و عايلة و اصل فردت اللين بالأدب و المشاعر بمشاعر اجمل منها
و لم تجعلني اندم على اي شيء اعطيته اياها بل تستحق افضل من هذا
هذا الأمر جعل الوالدة و اخواتي جبهة معادية لزوجتي بأذيتها كلما سمحت لهم الفرصة
فسبحان الله لكل واحدة منهن بيت مستقل و حياة مستقلة و حرية مطلقة
اما زوجتي فلابد ان تكون لهن خادمة و إلا فلا يرضون عني و لا عنها
انا ارى كل المؤامرات لكني باق في المنطقة الرمادية اعمل ما انا مقتنع به و ما هو افضل لحياتي
دون ان اقترف ذنبا مع احد
نسأل الله الهداة للجميع
فضفضة
كل اسرة فيها مشاكل و هذا طبع في البشر الى يوم الدين
لكن اسباب و درجات هته المشاكل تختلف من بيئة إلى اخرى و من بيت ألى آخر
حسب عدة امور خاصة و عامة
الخاصة التي تعني الزوج و الزوجة و العامة تعني الاهل و العائلة و ربما المجتمع
فأحيانا نجد سبب المشكل في الزوج او في زوجته او في كلاهما هنا اقصد المشاكل و الخصام الذي يصل حد
الكراهية او المقاطعة او التفكير في الانفصال
هنا المشكل مو مليح و عيب و عار ان نجد زوجين يعيشان تحت سقف وااحد و بينهما اطفال
و سنوات من المعاشرة و العشرة كل هذا لم يوطد علاقتهما و لم يصلا الى الحب او المودة او الرحمة على اقل تقددير
اما اذا كان سبب المشاكل هو الاهل فهنا ربما للزوجين العذر المقنع عن سبب مشاكلهما لأنهما ربما لا طاقة لهما في مواجهة الاهل
اما انا احبتي فمشكلتي ثالثة عما ذكرت لكم
انا مشكلتي مع اهلي بسبب زوجتي ,,,,,,,,,,,,,, لكن لحظة لا تحكم على احد حتى تتبين
زوجتي محل ثقة احبها و تحبني افهمها و تفهمني اثق فيها و تثق في
راض عنها كل الرضى و هي كذالك
قبل تأسيس اسرتنا اتفقنا على اسس و مباديء اهمها الاحترام المتبادل و الحب المتبادل و المشاعر المتبادلة
و العيش المشترك و البوح و عدم التكتم و التفاهم و التفهم و الاهتمام المتبادل بالمشاعر و الاحاسيس
و التضحية و الصبر
لله الحمد و المنة كلش تمام بيني و بين زوجتي
انا طبعي ان اخدم نفسي بنفسي و لست ممن يجعلون زوجاتهم خادمات
و طبعي الحوار و النقاش و لا مجال لفرض الرأي بالقوة المادية او المعنوية
اي حاجة اناقشها و احب الاقناع و اكره الأوامر
هذا السبيل مع زوجتي جعلنا في تفاهم و اوصلنا الى الثقة
لم يعجب بعضا من اهلي رغم اني اسكن في بيت مستقل بعيد نسبيا عنهم
فيهمسون في اذني بطرق ملتوية تلميحا ان على الزوج ان يفرض ارادته على زوجته و على الزوجة السمع و الطاعة
و ان الزوج الذي يستشير زوجته ليس شهما
و ان على الزوجة ان يصرخ في وجه زوجته و يبرحها سبا و شتما و عنفا لفظا و يدا
لم ألتفت الى هذا مطلقا و تركت الامور تمشي ربما اجد ما يقوله اهلي عن التمرد و العصيان من زوجتي ان هي وجدت اللين مني
لكنها اي زوجتي بعد ان مضت السنوات أثبتت أنها بنت ناس و عايلة و اصل فردت اللين بالأدب و المشاعر بمشاعر اجمل منها
و لم تجعلني اندم على اي شيء اعطيته اياها بل تستحق افضل من هذا
هذا الأمر جعل الوالدة و اخواتي جبهة معادية لزوجتي بأذيتها كلما سمحت لهم الفرصة
فسبحان الله لكل واحدة منهن بيت مستقل و حياة مستقلة و حرية مطلقة
اما زوجتي فلابد ان تكون لهن خادمة و إلا فلا يرضون عني و لا عنها
انا ارى كل المؤامرات لكني باق في المنطقة الرمادية اعمل ما انا مقتنع به و ما هو افضل لحياتي
دون ان اقترف ذنبا مع احد
نسأل الله الهداة للجميع
فضفضة