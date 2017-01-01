سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 6 "

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ناس اللمة ان شاء الله أموركم بخير و عافية قالو الحمد لله على فضلو اسي ... ااتل قولو الحمد لله ----- المهم كي العادة ... مرحبا بيكم في عدد جديد من سلسلة هذي السلسلة الي نشوفو فيها الأمور الايجابية و نشجعو ناسها على المزيد من العطاء لانو من لا يشكر الناس لا يشكر الله و موضوع عدد اليوم نشالله ... هو : -------- " معلمي القرآن و المدارس القرآنية " -------- بسم الله ... كيما تعرفو يا جماعة الخير ... انو من أهم العلوم الي يتلاقها الانسان المسلم هو علم القرآن ... من تفسير و أحكام و فقه و كل العلوم الفرعية الي يكون مصدرها و أصلها القرآن الكريم . و كيما تعرفو ... أنو لطالما كانت المدرسة القرآنية في مناطق الوطن ... رمزا صامدا في وجه كل الامواج الي كادت و تكاد تعصف بهوية المجتمع المسلم ... و كي نشوفو و ندورو على مناطق الوطن الواسعة ... نلقاو تقريبا في كل بلدية على الاقل 5 الى 6 مدارس قرآنية ... و المدارس القرآنية هذي ... مزالو كي بكري ... باللوحة و القلم تاع الدواية ( الحبر الطبيعي ) ... و مزالو بالخميسية ( الخميسية هي التلاميذ يجملو مبلغ معتبر و يقدمه للمعلم بيوم الخيمس ) ... و مزالو محافظين على الارث الي خلاوه الاجداد ... و هذي المدارس فيها معلمين قايمين على الخير و قايمين على تحفيظ و تعليم كتاب الله للأجيال الصاعدة ... و تعب كبير راهم يتعبو فيه ... كاين الي يقرو مع الفجر في البكرة هذيك ... و كاين الي دايرين برامج يعني بين المغرب و العشاء ... و كاين الي يقرو بع دصلاة العشاء حتى وقت متأخر و هذا قاع ... فقط باه ما تندثرش هذي السمة و هذا الرمز من المجتمع و كاين فيهم الي متطوعين برك ... يعني يخدمو لله في سبيل الله بدون مقابل مادي يعينو بيه رواحهم و نسأل الله ان يجعل ذاك في ميزان الحسنات لانو صح ... كي نشوفو المجتمع تاعنا ... نلقاو الآفات و نلقاو الناس المدرحين و نلقاو ياسر أمور تخلينا نقولو ان القيم و المبدائ صاايي انتهكت و ما بقاش بصح من نسلطو الضوء على مثل هذو الناس ... مثل معلمي القرآن الي مزالو يجاهدو يحاربو في العادات الدخيلة الي دايما تكاد تعصف بالهوية في سبيل العصرنة و التطور السلبي امالا من هنا نقدمة تحية تقدير و احترام لكل معلمي القرآن ... و لكل الساهرين على سير المدارس القرآنية و يستاهلو نصنفوهم ضمن صنف الناس الملاح و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته