سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 6 "

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة Salah eddin, ‏3 فيفري 2018 على 17:54.

  1. Salah eddin

    Salah eddin
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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    ناس اللمة ان شاء الله أموركم بخير و عافية
    قالو الحمد لله على فضلو اسي ... ااتل قولو الحمد لله
    -----
    المهم كي العادة ... مرحبا بيكم في عدد جديد من سلسلة
    [​IMG]
    هذي السلسلة الي نشوفو فيها الأمور الايجابية و نشجعو ناسها على المزيد من العطاء
    لانو من لا يشكر الناس لا يشكر الله
    و موضوع عدد اليوم نشالله ... هو :
    --------
    " معلمي القرآن و المدارس القرآنية "
    --------
    بسم الله ... كيما تعرفو يا جماعة الخير ... انو من أهم العلوم الي يتلاقها الانسان المسلم هو علم القرآن ... من تفسير و أحكام

    و فقه و كل العلوم الفرعية الي يكون مصدرها و أصلها القرآن الكريم .

    و كيما تعرفو ... أنو لطالما كانت المدرسة القرآنية في مناطق الوطن ... رمزا صامدا في وجه كل الامواج

    الي كادت و تكاد تعصف بهوية المجتمع المسلم ...

    و كي نشوفو و ندورو على مناطق الوطن الواسعة ... نلقاو تقريبا في كل بلدية على الاقل 5 الى 6 مدارس قرآنية ...

    و المدارس القرآنية هذي ... مزالو كي بكري ... باللوحة و القلم تاع الدواية ( الحبر الطبيعي ) ... و مزالو بالخميسية

    ( الخميسية هي التلاميذ يجملو مبلغ معتبر و يقدمه للمعلم بيوم الخيمس ) ...

    و مزالو محافظين على الارث الي خلاوه الاجداد ...

    و هذي المدارس فيها معلمين قايمين على الخير و قايمين على تحفيظ و تعليم كتاب الله للأجيال الصاعدة ...

    و تعب كبير راهم يتعبو فيه ... كاين الي يقرو مع الفجر في البكرة هذيك ...

    و كاين الي دايرين برامج يعني بين المغرب و العشاء ... و كاين الي يقرو بع دصلاة العشاء حتى وقت متأخر

    و هذا قاع ... فقط باه ما تندثرش هذي السمة و هذا الرمز من المجتمع

    و كاين فيهم الي متطوعين برك ... يعني يخدمو لله في سبيل الله بدون مقابل مادي يعينو بيه رواحهم

    و نسأل الله ان يجعل ذاك في ميزان الحسنات

    لانو صح ... كي نشوفو المجتمع تاعنا ... نلقاو الآفات و نلقاو الناس المدرحين

    و نلقاو ياسر أمور تخلينا نقولو ان القيم و المبدائ صاايي انتهكت و ما بقاش

    بصح من نسلطو الضوء على مثل هذو الناس ... مثل معلمي القرآن الي مزالو يجاهدو يحاربو في العادات الدخيلة

    الي دايما تكاد تعصف بالهوية في سبيل العصرنة و التطور السلبي

    امالا من هنا نقدمة تحية تقدير و احترام لكل معلمي القرآن ... و لكل الساهرين على سير المدارس القرآنية

    و يستاهلو نصنفوهم ضمن صنف الناس الملاح

    و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته







     
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    Salah eddin, ‏3 فيفري 2018 على 17:54
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
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    Salah eddin, ‏3 فيفري 2018 على 17:56
    #2
  3. Twinkle Stars

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    منتدى هذه مشكلتي
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    ميلة
    السلام عليكم
    تم الإعتماد
    وأعتذر والله ماراني قادرة
    بإذن الله لي عودة إن استطعت
     
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    Twinkle Stars, ‏3 فيفري 2018 على 18:15
    #3
  4. Salah eddin

    Salah eddin
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    و عليكم السلام و رحمة الله
    شكرا على الاعتماد
    و ربي يجيب الشفا نشالله


     
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    Salah eddin, ‏3 فيفري 2018 على 18:17
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    بارك الله فيك خويا صلاح على هذا العدد المميز كغيره من الأعداد السابقة
    وبالفعل راك قست فئة مميزة داخل هذا المجتمع ولي هوما معلمي القرآن
    أولا لأنهم يعلمو كلام ربي للاطفال وبالتالي كأنهم يزرع بذرة طيبة في المجتمع
    خاطر الطفل الواحد لي يتعلم كتاب ربي هاداك القرآن راهو يربيه ويخليه يمشي على الطريق الصحيح
    وكذلك قادر الطفل هاداك يكبر ويولي إمام ويزيد يهدي الناس للخير ولدين الحق
    يعني هذا طفل واحد برك قادر يهدي أمة فمابالك بمجموعة أطفال
    وعلى هادي فيها خير كبير وهي حاجة بالفعل جميلة جدا وسط هذا المجتمع لي ولينا نشوفو فيه غير
    الأمور السيئة، ولكن هكاك مازالت ناس تخمم تعلم كلام ربي وحتى بلا مقابل كيما قلت
    يعني ناس حابة الآخرة كتر من الدنيا، وربي يكتر من أمثالهم
    شكرا خويا صلاح على الموضوع بارك الله فيك
    تحياتي

     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏3 فيفري 2018 على 18:46
    #5
  6. dahman kz

    dahman kz :: عضو فعّال ::

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    واد سوف
    بارك الله فيك خويا صلاح
    والمدارس هاذي لعبت دور تعليمي وثقافي كبير زمان الاستعمار الفرنسي و هي للي حافظت على هويتنا الاسلامية من الزوال في هاذيك الفترة وساهمت بدور كبير في مقاومة الاستعمار الفرنسي و في تحرير لبلاد..ومازالت المدارس هاذي تقوم بدور تعليمي كبير الى يومنا هذا.
    والمعلمين اجرهم عند ربي كبير ..علمونا وقرونا وربونا ومهما قلنا فيهم مانوفوهمش حقهم .
     
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    dahman kz, ‏3 فيفري 2018 على 19:34
    #6
  7. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أخي الكريم @Salah eddin
    لا يختلف اثنان على أهمية العمل الجليل الذي يقوم به معلمو القرآن الكريم
    فهم وإن لم يحصدوا الثناء على عملهم فلهم ربّ وعدهم بجزيل الثواب
    ومدارس تحفيظ القرآن كانت وسوف تظل نبراسا للإسلام وأهله
    أسأل الله أن يُوفقهم فيما نذروا أنفسهم له
    عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال صلّى الله عليه وسلّم:
    ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ))
    رواه البخاري
    ....
    جزاك الله خيرا على جميل الثناء عليهم
    تقديري وامتناني
     
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    خووخه, ‏3 فيفري 2018 على 21:02
    #7
  8. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    ما شاء الله عليهم ،من أحسن و أفضل الناس و المدارس هذي للاسف عندنا راحت.و بقات المدارس القرأنية انتاع المساجد ،واش كانت القراية مليحة فيهم ،و كان الطالب كي يحفظ يجيب اللوحة انتاعه و ينعتها للناس و يمدوا لو الدراهم
    كل يوم يروحوا الحوايج الملاح
     
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    ميلينا, ‏3 فيفري 2018 على 21:24
    #8
  9. أشــواق 19

    أشــواق 19 :: مشرفة ::
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
    الحمد لله اسي ههه
    عدد مميز كي العادة بارك الله فيك..
    والله ماشاء الله بكري كنت صغيرة كنت نقرا فيهم وكنا بلوحة ولحبر هذاك وبعدا كنكملو الحفظ يديرنا شيخ حلقة ونقراو حزب كامل مع بعض...دكا تبدلو ورجعو مدارس قرأنية ومبقاتش كاينة اللوحة ووو...مي لمهم مزالو محافظين على تعليم القران جيل يعلم جيل...وهذي حاجة مليحة...لقوله صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القران وعلمه"...!
    شكرا خويا صلاح ربي يحفظك على الموضوع القيم..
    تحياتي    ..​
     
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    أشــواق 19, ‏3 فيفري 2018 على 21:39
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: نجم اللمة ::

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    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    اليوم جبتها عليا يعطيك الصحة ههههه
    لي عودة بإذن الله نشكر روحي شويه هههه

    (y)
     
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    حلم كبير, ‏3 فيفري 2018 على 22:06
    #10
  11. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    الموضوع في القمة فعلا التحية لكل المدرسين لكتاب الله عزوجل
     
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    Princess nour, ‏3 فيفري 2018 على 23:31
    #11

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