سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 6 "

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ناس اللمة ان شاء الله أموركم بخير و عافية

قالو الحمد لله على فضلو اسي ... ااتل قولو الحمد لله

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المهم كي العادة ... مرحبا بيكم في عدد جديد من سلسلة

هذي السلسلة الي نشوفو فيها الأمور الايجابية و نشجعو ناسها على المزيد من العطاء

لانو من لا يشكر الناس لا يشكر الله

و موضوع عدد اليوم نشالله ... هو :

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" معلمي القرآن و المدارس القرآنية "

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