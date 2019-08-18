السلام عليكم



متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP

السعر: 1 اورو = 215 دج من 200 اورو الى ما فوق

السعر 1 اورو = 217 دج من 100 اورو الى تحت

الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا





الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا



العمولة لا توجد

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع



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