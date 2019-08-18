عرض بيع متوفر 500€ Payseera مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
215.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
6,487
النقاط
331
السلام عليكم

متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو = 215 دج من 200 اورو الى ما فوق
السعر 1 اورو = 217 دج من 100 اورو الى تحت
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا


الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
125
النقاط
7
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق....
 
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