تجربتي لقناع ليلي مرطب ،مفتح و مزيل للتجاعيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا عيدكم جميعا
قبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكون
اليوم حبيت نشاركم تجربتي لقناع الوجه ،سهل بسيط وفعال، والأروع سهولة التطبيق على الجلد والريحة الشابة تاعو بدون إطالة إليكن الوصفة
ملحوظة : لمسة الزعفران اختيارية لكنها فاعلة لما له من فوائد
الوصفة الأصلية عبارة عن ربع ملعقة كركم + 2ملاعق صغيرة نيفيا
وكل ما كانت الكريمة ذات جودة عالية تكون النتيجة أفضل
الاستمرارية تضمن نتائج أفضل
بعد غسل الكريمة صباحا مسحي وجهك بشوية ماء ورد اختياري
ختاما نتمنى نكون افدتكم ولو بالقليل القليل تحياتي الخالصة
انا #خيرو
صحا عيدكم جميعا
قبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكون
اليوم حبيت نشاركم تجربتي لقناع الوجه ،سهل بسيط وفعال، والأروع سهولة التطبيق على الجلد والريحة الشابة تاعو بدون إطالة إليكن الوصفة
ملحوظة : لمسة الزعفران اختيارية لكنها فاعلة لما له من فوائد
الوصفة الأصلية عبارة عن ربع ملعقة كركم + 2ملاعق صغيرة نيفيا
وكل ما كانت الكريمة ذات جودة عالية تكون النتيجة أفضل
الاستمرارية تضمن نتائج أفضل
بعد غسل الكريمة صباحا مسحي وجهك بشوية ماء ورد اختياري
ختاما نتمنى نكون افدتكم ولو بالقليل القليل تحياتي الخالصة
انا #خيرو