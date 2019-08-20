تجربتي لقناع ليلي مرطب ،مفتح و مزيل للتجاعيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهصحا عيدكم جميعاقبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكوناليوم حبيت نشاركم تجربتي لقناع الوجه ،سهل بسيط وفعال، والأروع سهولة التطبيق على الجلد والريحة الشابة تاعو بدون إطالة إليكن الوصفةملحوظة : لمسة الزعفران اختيارية لكنها فاعلة لما له من فوائدالوصفة الأصلية عبارة عن ربع ملعقة كركم + 2ملاعق صغيرة نيفياوكل ما كانت الكريمة ذات جودة عالية تكون النتيجة أفضلالاستمرارية تضمن نتائج أفضلبعد غسل الكريمة صباحا مسحي وجهك بشوية ماء ورداختياريختاما نتمنى نكون افدتكم ولو بالقليل القليل تحياتي الخالصةانا #خيرو