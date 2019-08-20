تجربتي لقناع ليلي مرطب ،مفتح و مزيل للتجاعيد

خيرة جانت

خيرة جانت

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18 سبتمبر 2012
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا عيدكم جميعا
🙂قبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكون 🙂
اليوم حبيت نشاركم تجربتي لقناع الوجه ،سهل بسيط وفعال، والأروع سهولة التطبيق على الجلد والريحة الشابة تاعو بدون إطالة إليكن الوصفة 👍🏻

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ملحوظة : لمسة الزعفران اختيارية لكنها فاعلة لما له من فوائد
الوصفة الأصلية عبارة عن ربع ملعقة كركم + 2ملاعق صغيرة نيفيا
وكل ما كانت الكريمة ذات جودة عالية تكون النتيجة أفضل 🙂
الاستمرارية تضمن نتائج أفضل
بعد غسل الكريمة صباحا مسحي وجهك بشوية ماء ورد 😘 اختياري
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ختاما نتمنى نكون افدتكم ولو بالقليل القليل تحياتي الخالصة
انا #خيرو
 
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