منتجات قد تساعدك في العناية بالبشرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتههذي بعض المنتجات اللي نستعملها بعد تطبيقي لماسكات العناية بالبشرةهذا الفازلين روووعة عندو ملمس ناعم وسهل التطبيق على البشرة وريحتو ماشاء الله مليح بلبزاف واصلا ينصح بيه للعناية ببشرة الأطفال يجي في كرطونة حمراء خسارة رميتها سينو نصورهالكمزيت الأطفال جونسون رائع جدا في ترطيب البشرة ولكن الافضل ان يستعمل ليلا أو بعيدا عن أشعة الشمساما هذه الكريمات فهي المعتمدة عندي لكامل الجسم استعملها في اي وقت وديما معايا علبة في ساكيلا غبار عليها نيفياأروع وحدة في مجموعة s'nonasوهذي المخيرة في كريمات فازلين ريحة وترطيب ومعالجة وتوحيد للبشرةفيما يخص هذا النوع من ماء الورد نستعملو تونر نرش بيه وجهي ورقبتي بعد تطبيقي لأي ماسكهو وتوتر ماء الأرزمحبتي ومودتيتحياتي انا خيرو أحبكم في الله