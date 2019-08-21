منتجات قد تساعدك في العناية بالبشرة

خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذي بعض المنتجات اللي نستعملها بعد تطبيقي لماسكات العناية بالبشرة
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هذا الفازلين روووعة عندو ملمس ناعم وسهل التطبيق على البشرة وريحتو ماشاء الله مليح بلبزاف واصلا ينصح بيه للعناية ببشرة الأطفال يجي في كرطونة حمراء خسارة رميتها سينو نصورهالكم

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زيت الأطفال جونسون رائع جدا في ترطيب البشرة ولكن الافضل ان يستعمل ليلا أو بعيدا عن أشعة الشمس🙂

اما هذه الكريمات فهي المعتمدة عندي لكامل الجسم استعملها في اي وقت وديما معايا علبة في ساكي

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لا غبار عليها نيفيا
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أروع وحدة في مجموعة s'nonas

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وهذي المخيرة في كريمات فازلين ريحة وترطيب ومعالجة وتوحيد للبشرة




فيما يخص هذا النوع من ماء الورد نستعملو تونر نرش بيه وجهي ورقبتي بعد تطبيقي لأي ماسك
هو وتوتر ماء الأرز
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محبتي ومودتي
تحياتي انا خيرو أحبكم في الله🙂
 
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