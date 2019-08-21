منتجات قد تساعدك في العناية بالبشرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذي بعض المنتجات اللي نستعملها بعد تطبيقي لماسكات العناية بالبشرة
هذا الفازلين روووعة عندو ملمس ناعم وسهل التطبيق على البشرة وريحتو ماشاء الله مليح بلبزاف واصلا ينصح بيه للعناية ببشرة الأطفال يجي في كرطونة حمراء خسارة رميتها سينو نصورهالكم
زيت الأطفال جونسون رائع جدا في ترطيب البشرة ولكن الافضل ان يستعمل ليلا أو بعيدا عن أشعة الشمس
اما هذه الكريمات فهي المعتمدة عندي لكامل الجسم استعملها في اي وقت وديما معايا علبة في ساكي
لا غبار عليها نيفيا
أروع وحدة في مجموعة s'nonas
وهذي المخيرة في كريمات فازلين ريحة وترطيب ومعالجة وتوحيد للبشرة
فيما يخص هذا النوع من ماء الورد نستعملو تونر نرش بيه وجهي ورقبتي بعد تطبيقي لأي ماسك
هو وتوتر ماء الأرز
محبتي ومودتي
تحياتي انا خيرو أحبكم في الله
هذي بعض المنتجات اللي نستعملها بعد تطبيقي لماسكات العناية بالبشرة
هذا الفازلين روووعة عندو ملمس ناعم وسهل التطبيق على البشرة وريحتو ماشاء الله مليح بلبزاف واصلا ينصح بيه للعناية ببشرة الأطفال يجي في كرطونة حمراء خسارة رميتها سينو نصورهالكم
زيت الأطفال جونسون رائع جدا في ترطيب البشرة ولكن الافضل ان يستعمل ليلا أو بعيدا عن أشعة الشمس
اما هذه الكريمات فهي المعتمدة عندي لكامل الجسم استعملها في اي وقت وديما معايا علبة في ساكي
لا غبار عليها نيفيا
أروع وحدة في مجموعة s'nonas
وهذي المخيرة في كريمات فازلين ريحة وترطيب ومعالجة وتوحيد للبشرة
فيما يخص هذا النوع من ماء الورد نستعملو تونر نرش بيه وجهي ورقبتي بعد تطبيقي لأي ماسك
هو وتوتر ماء الأرز
محبتي ومودتي
تحياتي انا خيرو أحبكم في الله
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