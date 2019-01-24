حصريا لكم مشاركتي في صالون تجارب بنات اللمة للعناية بالبشرة

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
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الإعجابات
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محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#1

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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اليوم حبيباتي حبيت نقدم لكم وصفة حصرية لتبييض وترطيب الوجه اتمنى ان تنال اعجابكم
وحبيت نقدمها في موضوع
مشاركتي في صالون تجارب بنات اللمة للعناية بالبشرة
انا شخصيا استفدت بزاف:giggle: من هذه الوصفة ولقيت نتيجة مليحة معاها (y)
هذه الوصفة عبارة عن كريم من مواد طبيعية
وبالمناسبة يصلح لجميع انواع البشرة حتى الحساسة
وايضا يمكنك الاحتفاظ بيه لمدة طويلة في الثلاجة
في علبة محكمة الاغلاق:ROFLMAO:
طريقة الاستخدام
نضع هذا لكريم على البشرة لمدة نصف ساعة
ثم نغسل بالماء الدافئ ثم البارد لغلق المسامات
وتستطيعين وضعه بشكل يومي
والان اتركك مع طريقة تحضيره مع الصور

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فقط ملاحظة من المستحسن شراء ماء الورد من الصيدلية لان جودته تكون افضل...
انا لم اضع القرورة لماء الورد لانها لم تعد تصلح o_Oانكسرت من فوق فافرغته في قرورة اخرى
اظن انو ماء الورد معروف

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اتمنى ان تنال وصفتي اعجابكم
دمتم في رعاية الله وحفظه
 
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