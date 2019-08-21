زيت و ماسك إكليل الجبل للعناية بالشعر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالوصفة بصراحة رائعة وعن تجربة شخصية تعطي للشعر نعومة وتعالجه من التقصف والبهتان و التكشرد والتشعطط بعبارة أدق ههههه ممكن مع الاستمرارية والمداومة حتى الشعر يطوال انا الحق جربتها مرة فقط درت ماسك وعجبتني النتيجة مع العلم شعري طويل و أجعد .بداية اود ان اقدم بعض النصائح والملاحظات:القاعدة الثابثة تاعنا هي :قبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكونالوصفة هذي اكثر من رائعة والنتيجة تبان مباشرة في ملمس الشعرالوصفة مديتها لصحاباتي جربوها وعجبتهم جدا.انا جربتها في عام 2011.الزيت افضل من ناحية المفعول لانه يبقى مدة أطول على الشعر ومع الوقت يتسقم الشعرالماسك للنتائج الفورية وللي ماتحبش دير الزيت بشكل مستمركما يمكن استخدامها معا يعني الزيت يوميا أو طيلة الأسبوع و الماسك مرتين على الأكثر في الأسبوع.أو بالطريقة اللي تساعدكم وموالفين بيها خطش مايضروش الشعر.بدون إطالة إليكن الوصفةدعوة خير تسوى الدنيا وما فيهاتحياتي انا خيروأحبكم في الله كثيرا