ماسك الشوفان من بنات أفكار خيرو

خيرة جانت

خيرة جانت

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,818
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الوصفة بصراحة درتها من راسي و لا أعلم اذا كانت موجودة ام لا بالصح اللي نقدر نأكد عليه هو أنها مليحة والنتيجة تبان مباشرة لأن الوجه يرطاب ويضوي بالصح جربوها وردولي الخبر ، ماصورتش المراحل لاني لم اكن واثقة من النتيجة بالصح بعد ما عجبتني قلت لازم نشاركها معاكم . طبعا يمكن حفظها في الثلاجة لمدة اربعة ايام في علبة محكمة الغلق.
لكن عندي شوية كلام حبيت نقولو قبل الشروع في تقديم الوصفة كي العادة😉
بداية اود ان اقدم بعض النصائح والملاحظات:
القاعدة الثابثة تاعنا هي :🙂قبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكون 🙂
👍🏻كاين نوع من الوصفات مالازمش نستعملوها اكثر من مرة أو مرتين في الاسبوع أو خلال الشهر لأنها قوية على البشرة بالتالي مالازمش نبالغو في تطبيقها .
👍🏻كما أنه لازم نلتزمو بالوقت المحدد لتطبيقها ويجب ازالتها مباشرة بعد ذلك كي لا نتحصل على نتائج عكسية.
👍🏻الوصفات ديما تستعمل على وجه نظيف كي نستفيد من مكوناتها.
👍🏻يجب الترطيب بعد كل وصفة .
👍🏻كاين وصفات مالازمش نستعملو الصابون لازالتها لأن ذلك يقلل من مفعولها بالتالي بعض الماء يكفي لذلك.
👍🏻رشي ماء أو ماء بارد ورد بارد بعد غسل اي قناع لغلق مسام الوجه.
👍🏻الاستمرارية هي سبب نجاح اي قناع .
👍🏻بعد خلط اي قناع اتركيه أقلها خمس دقائق كي تتجانس المكونات بعدها طبقيه.
بدون إطالة إليكن الوصفة 👍🏻

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🙂تحياتي انا خيرو أحبكم في الله🙂 كثيرا
 
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