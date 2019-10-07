ماسك الشوفان من بنات أفكار خيرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالوصفة بصراحة درتها من راسي و لا أعلم اذا كانت موجودة ام لا بالصح اللي نقدر نأكد عليه هو أنها مليحة والنتيجة تبان مباشرة لأن الوجه يرطاب ويضوي بالصح جربوها وردولي الخبر ، ماصورتش المراحل لاني لم اكن واثقة من النتيجة بالصح بعد ما عجبتني قلت لازم نشاركها معاكم . طبعا يمكن حفظها في الثلاجة لمدة اربعة ايام في علبة محكمة الغلق.لكن عندي شوية كلام حبيت نقولو قبل الشروع في تقديم الوصفة كي العادةبداية اود ان اقدم بعض النصائح والملاحظات:القاعدة الثابثة تاعنا هي :قبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكونكاين نوع من الوصفات مالازمش نستعملوها اكثر من مرة أو مرتين في الاسبوع أو خلال الشهر لأنها قوية على البشرة بالتالي مالازمش نبالغو في تطبيقها .كما أنه لازم نلتزمو بالوقت المحدد لتطبيقها ويجب ازالتها مباشرة بعد ذلك كي لا نتحصل على نتائج عكسية.الوصفات ديما تستعمل على وجه نظيف كي نستفيد من مكوناتها.يجب الترطيب بعد كل وصفة .كاين وصفات مالازمش نستعملو الصابون لازالتها لأن ذلك يقلل من مفعولها بالتالي بعض الماء يكفي لذلك.رشي ماء أو ماء بارد ورد بارد بعد غسل اي قناع لغلق مسام الوجه.الاستمرارية هي سبب نجاح اي قناع .بعد خلط اي قناع اتركيه أقلها خمس دقائق كي تتجانس المكونات بعدها طبقيه.بدون إطالة إليكن الوصفةتحياتي انا خيرو أحبكم في اللهكثيرا