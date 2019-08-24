ضاهرة صحية ام اننا في ازمة اخلاق

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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السلام عليكم ورحمة الله

وانا اتصفح مواقع التواصل الاجتماعي اطلعت على منشورات وتعليقات توحي بأننا فقدنا البوصله او وقعنا في ازمة اخلاق خانقه

بعد نهاية الحفلة الغنائية للفنان المبتذل ونهاية المجزرة الرهيبة التي راح ضحيتها شباب ومراهقين من أبناء جلدتنا

بدأت التعاليق والفتاوي كالعاده
فتى في عمر الثالثة عشر في عمر الزهور يسقط قتيلا بين الارجل واخر سحق بين الاكتاف وفتاة واخرى واخرون
كيف يعقل ان نحكم عليهم دخول الجحيم والعياذ بالله
من نحن لنصدر الاحكام والفتاوي وكلنا علم بأن مفاتيح الجنان في يد رب العلمين
قال لي احدهم ان الاعمال بالخواتيم فتعجبت
كيف نحكم على طفل لم يصل البلوغ بعد او فتاة غرر بها بخاتمتها
الم يكن حر بنا ان ندعو لهم بالرحمة ومغفرة من رب العالمين
ونتكلم عن من نضم ودفع المال ليوصلنا الى الى ما وصلنا اليه
قال احدهم لو كنت ممرض في المستشفى لاكملت على الجرحى ليدخلو النار
وقال احدهم احن لايام الارهاب
قال احدهم ان كل من دخل الحفل ومات هو من اهل النار
فقلت في نفسي هل كل حجاجنا اللذين ماتو في البقاع المقدسه قبل ايام ضمنو الجنة؟
ومن خرج للجهاد في سبيل الله ومات وابواب الجهاد كثيره هل ضمن الجنه؟
ومن افنى حياته زاهدا متعبدا لا يعرف غير البيت والمسجد هل ضمن الجنة؟
راودتني أسئلة كثيره وتجادلت مع نفسي وفي الاخير لم اجد الاجابة القطعية
لأن الله وحده من يعلم بخبايا القلوب
وهو وحده من يحاكم عباده من شقي وسعيد
وهو من بيده مفاتيح النار والجنان
فلاداعي للفتاوي دون علم

والسؤال المطروح
هل يحق لنا الحكم على من ماتو في الحفلات او اماكن مماثلة بدخول النار ؟

هل هذه ضاهرة صحية ام انها ازمة اخلاق؟

من المسؤول عن ما حدث اقصد المسوول الاول هل هو المغني ام الدوله بهياكلها ام الاعراب اللذين تدافعو؟

النقاش لكم

 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
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13 أفريل 2013
المشاركات
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قسنطينة
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بصراحة قرأت عناوين كثيرة لمواضيعك الجديدة ومالقيتش بيمن نبدا ههه فاخترت هذا الموضوع
صراحة أنا لم أكن على علم بالحادثة، قرأت أخبارا متفرقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم أدرِ ما حدث بالضبط، وبعد بحث قصير علمت أن كارثة حدثت يوم الحفلة الغنائية التي احياها ذلك الفنان.
صراحة تحسرت وبشدة كيف لهذا الكم الهائل من شبابنا بدل أن يجتمع على ماهو مفيد وطيب يجتمع على الرقص والغناء.
لكن هذا بالطبع لا يسول لي أن أحكم على غيري بالفسق أو بدخول الجنة أو النار، لا أدري صراحة إلى أين سيصل هذا الشعب بأفكاره هذه؟ من نحن حتى نحكم على أحدهم بالنار أو الجنة؟ أو متى كان الحساب بأيدينا؟ وكأننا مبشرون بالجنة بينما لو أحدنا رُفع عنه ستر الله لاستحى كل منا من الغالم ولما استطاع احدنا الخروج من بيته، اذن فلندع لهم بالرحمة وفقط أما الحساب فهو بيد الله.
أما عن السبب الرئيسي للحادثة، صراحة قلتها قبل أشهر عديدة وسأعيد القول، عندما تكون حبة الرمان فاسدة فإن نزع قشورها لا يكفي لحماية الحبات الصالحة، كذلك شعبنا، يقوم بحراك عظيم لنزع رؤوس الفساد ونسوا أن تلك الرؤوس هي ماظهر منها فقط، أما البقية فهي نحن كشعب، ازالة رؤوس الفساد ليس كافيا لإعادة الصلاح للوطن بل إن الصلاح يبدأ منا نحن ويشملنا نحن كذلك وإلا لن نرى أي تغيير وأي تحسّن، ربي يهدينا اجمعين ان شاء الله وربي يرحم الموتى
بارك الله فيك على الموضوع
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,166
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
اهلا بك مريم والله اشتقت لردودك التي عادة ما تكون اطول من مواضيعي
الموسف انت ما يقع في مواقع التواصل يسقطه البعض على. كل الشعب ونحن منهم براء
ما يحز في نفسي لما احدهم يقول هذا الشعب بصفة التعميم وانا اقول لهم هناك عصابة قريب نتهناو منها وهناك اعراب مثل من تدافعو لدخول تلك الحفلة وهناك شعب مثقف وواعي ومتدين ويخاف الله لكنه مغلوب على امره لذالك لا تتكلمو عن هذا الشعب بصفة الجمع وصفو الأشياء بمسمياتها كل لا نكون اضحوكة لبقية الشعوب ونصنع لهم الفرجة بايدينا
وعلينا ان تنرحم على من مات ونترك الحساب لرب العباد هو ادرى بالقلوب
بورك فيك على مشاركتي النقاش
 
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