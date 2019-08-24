اسقف الجبس الديكور اللذي لا يموت

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله
زوار ورواد منتدى بيتي موهبتي اهلا بكم
اليوم جبتلكم موضوع خاص باسقف اثجبس العادي
رغم التطور الحاصل في مجال الديكور الا ان الاسقف الجبسية حجزت مكانها. وسط الديكورات الاخرى
كما هو معلوم ان مجال الاسقف توسع كثيرا واصبحت هناك اسقف البلاكز بلاتر وقد ادرجنا عنها موضوع مفصل
وهناك اسقف الpvc وقد ادرجنا عنها موضوع سابقا
وهناك اسقف الالمنيوم والباش توندي والاسقف المعلقه الجبسية الجاهزة
الا انه اسقف الجبس المحضرة في عين اثمكان تبقى لها طابع خاص ومميزة
جميلة جدا ويمكن ثلعامل التحكم فيها مهما كانت مساحة السقف ومهما كانت العواىق الموجودة فيه
مازال لحد الان هو سير الاسقف في الفلات والاماكن العامة
وفي ما يلي صور اثشكل النهائي لاسقف الجبس من تجميعي
زوار ورواد منتدى بيتي موهبتي اهلا بكم
اليوم جبتلكم موضوع خاص باسقف اثجبس العادي
رغم التطور الحاصل في مجال الديكور الا ان الاسقف الجبسية حجزت مكانها. وسط الديكورات الاخرى
كما هو معلوم ان مجال الاسقف توسع كثيرا واصبحت هناك اسقف البلاكز بلاتر وقد ادرجنا عنها موضوع مفصل
وهناك اسقف الpvc وقد ادرجنا عنها موضوع سابقا
وهناك اسقف الالمنيوم والباش توندي والاسقف المعلقه الجبسية الجاهزة
الا انه اسقف الجبس المحضرة في عين اثمكان تبقى لها طابع خاص ومميزة
جميلة جدا ويمكن ثلعامل التحكم فيها مهما كانت مساحة السقف ومهما كانت العواىق الموجودة فيه
مازال لحد الان هو سير الاسقف في الفلات والاماكن العامة
وفي ما يلي صور اثشكل النهائي لاسقف الجبس من تجميعي