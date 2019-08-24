اسقف الجبس الديكور اللذي لا يموت

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,166
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

زوار ورواد منتدى بيتي موهبتي اهلا بكم

اليوم جبتلكم موضوع خاص باسقف اثجبس العادي
رغم التطور الحاصل في مجال الديكور الا ان الاسقف الجبسية حجزت مكانها. وسط الديكورات الاخرى
كما هو معلوم ان مجال الاسقف توسع كثيرا واصبحت هناك اسقف البلاكز بلاتر وقد ادرجنا عنها موضوع مفصل
وهناك اسقف الpvc وقد ادرجنا عنها موضوع سابقا
وهناك اسقف الالمنيوم والباش توندي والاسقف المعلقه الجبسية الجاهزة

الا انه اسقف الجبس المحضرة في عين اثمكان تبقى لها طابع خاص ومميزة
جميلة جدا ويمكن ثلعامل التحكم فيها مهما كانت مساحة السقف ومهما كانت العواىق الموجودة فيه
مازال لحد الان هو سير الاسقف في الفلات والاماكن العامة

وفي ما يلي صور اثشكل النهائي لاسقف الجبس من تجميعي


FB_IMG_1566552674481.jpg

FB_IMG_1566552662470.jpg




FB_IMG_1566552654155.jpg

FB_IMG_1566552643503.jpg



FB_IMG_1566552638255.jpg

FB_IMG_1566552632877.jpg

FB_IMG_1566552624160.jpg

20190331_125758.jpg

20190331_125514.jpg


FB_IMG_1566552658493.jpg

20190331_125549_HDR.jpg

20190331_125459_HDR.jpg

20190331_125642.jpg

FB_IMG_1566657453708.jpg

اتمنى ان تعجبكم صور الاسقف الجبسية
الى الملتقى في موضوع اخر
#sami44



 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top