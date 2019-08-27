عجائب الحيوان بالصور

ناصر dz
:: عضو متألق ::
بســـــــــــم اللــــــــــــــــــــــه الرحمــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــم
الســـــــــــلام عليكـــــــــــم ورحمــــــــــــــــــة اللـــــــــه وبركاتـــــــــــه
كيــــــــــــــــــــــــــف حالـــــــــــــــــــــــــكم ان شــــــاء اللــــــــه طيبيـــــــــــــــن
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* مملكة النمل
إن النمل هو الحشرة الأكثر عدداً بين الحشرات الإجتماعية ففى أى لحظة من اللحظات يوجد ما لا يقل عن واحد وإلى يمينه 15 صفراً من النمل الحى على الأرض .
* النملة تشم بأرجلها !!!
نعم .. يؤكد بعض علماء الحشرات أن النملة تستطيع أن تهتدى بأرجلها إلى رائحة المكان الذى سبق أن قصدته وتستطيع أيضاً أن تتبين الروائح بمفاصل قرونها ، ولكن إقامة الدليل على هذه المسألة يحتاج مشاهدة دقيقة .
* الضفادع تشرب بجلدها :
تستطيع الضفادع أن تمتص الماء بجلدها .. وتستطيع أن تمتص الماء من ورقة منديل مبللة بالماء .
* الدودة :
لديدان الأرض مقدرة على تجديد أجزائها المفقودة .. فإذا قُسمت الدودة إلى قسمين أو أكثر أثناء مشيها يستطيع كل جزء أن يعيش مستقلاً .. بل وينمو ويعوض الجزء الذى فُقد منه .
* شهادة ميلاد لكل بقرة :
لكل بقرة فى سويسرا شهادة ميلاد وتُسجل فى دفاتر الحكومة كما يُسجل الناس ، وإذا حدث لها حادث تتولى الحكومة التحقيق فيه بالضبط كما يحدث فى حالات الأفراد العاديين .
- لماذا تضرب الغوريللا صدورها ؟
يعتمد هذا على الحال التى تكون فيها الغوريللا .. وقد لا تكون هذه الحركة المثيرة والمخيفة غير ما نفهمها أى التحذير بوجوب إبتعاد الآخرين عنها .. وعندما يغتاظ قائد المجموعة فإنه يقوم بالضرب على صدره براحتيه شبه المغلقتين ثم يهجم ..
ويكون ضرب الصدر أحياناً دليل إرتياح لزوال خطر ما أو وسيلة للإتصال بأفراد المجموعة أو تحذير للمجموعات الأخرى بالإبتعاد عن موارد رزقها .
وتضرب بعض الغوريللا صدورها تعبيراً عن فرحها ونشوتها وفى حديقة الحيوان يمكننا مشاهدة غوريللا صغيرة تميل برأسها إلى الوراء وتضرب صدرها بإبتهاج ونشوة غامرين عندما تفوز على أحد منافسيها أمام أنثاها .
* ضابط القرود :
ليس بين القرود فئة أسعد حظاً من قرود جبل طارق التى تعنى بها الحكومة البريطانية لدرجة أنها خصصت لها ضابطاً يشرف على إطعامها وصحتها وراحتها والسر فى ذلك أن هناك أسطورة بين الأهالى فحواها أن إنقراض القرود من جبل طارق بشير بجلاء الإنجليز عنها .
* شخص يعض حية سامة :
عضت حية سامة شخصاً من أهالى جنوب البرازيل فما كان منه إلا أن رد لها العضة بعضة أشد منها فماتت الحية .. ونجا هو من سمها .
- لماذا تاكل التماسيح أولادها ؟
الحقيقة أنها لا تفعل ذلك .. فالأم تأخذ صغارها بين أسنانها وتبدو كأنها تلتهمها إلا أنها تكون فى الواقع تنقلها إلى الشاطئ .. وعلى أثر الجماع تنتقل أنثى تمساح النيل إلى الشاطئ حيث تحفر إلى عمق 20 - 30 سنتيمتراً وتضع بيضها فى الحفرة وتغطيها بالتراب الذى تربته بجسدها وذيلها ثم تحرس العش ولا تفارقه إلا نادراً ..
وتبلغ مدة الحضن هذه 12 أسبوعاً ..
وعندما تفقس التماسيح الصغيرة وتجد أن لا منقذ أمامها للخلاص تُحدث مهرجاناً من الصياح والنقيق فتفتح الأم العش وتأخذ صغارها بين فكيها .. وبعد أن تضع الأم كل صغارها بين فكيها تزحف حيث الأمان فى المياه وتفتح فمها وتطلق أولادها .
* تعاون
هناك نوع من التعاون الوثيق بين التمساح فى النهر وطائر صغير يسمى ( الصرو ) يتطفل على طعام التمساح إذ يستغرق التمساح فى نوم هادئ على شط النهر ويقف ذلك الطائر الصغير على رأسه ليقوم بدور الرقيب حتى إذا لمح فريسة تقترب من المكان أخرج صفيراً خاصاً من حلقه يتنبه على إثره التمساح ويلطم الفريسة بذيله القوى ويأخذ فى إلتهامها .
وهذه الخدمة يؤديها الصغير للتمساح مقابل أن يلتهم بقايا اللحم التى تتخلف بين أسنان التمساح بعد أن ينتهى من إلتهام فريسته ..
*اكبر كائن حي:
الحوت الأزرق
هو أضخم الحيوانات على وجه الأرض حيث يصل طوله إلى 32.9 متر (108 قدم) ووزنه إلى 172 طن وأكثر.أضخم أنواع الحيتان على الإطلاق، نوع من الحيتان عديمة الأسنان ويتميز هذا الحوت بلون جلده الأزرق المائل إلى الدكنة (أو اللون الرمادي) والمنقط بعدد من النقاط الأفتح قليلاً في اللون، وهو صاحب أضخم جثة لكائن حي عَمَرَ الأرض في القديم والحديث وأعلى نبرة صوت لكائن حي، ويصدر عن هذه النوعية من الحيتان أصوات عميقة ومدوية ذات ذبذبات منخفضة تنتشر إلى مسافات بعيدة في الوسط المائي مما يمكنها من الاتصال ببعضها بعضاً عبر مئات الأميال. يتراوح طول الحوت الأزرق البالغ بين 20 متراً، و33 متراً، أما وزنه فبين 90 طناً و180 طناً، ورأس هذا الحوت وحده ربع طول جسده، وجسمه الطويل يستدق في إتجاه الذيل وهذا الحوت العملاق يتميز بالهدوء الشديد، وبالحياء والخجل.
* أكبر الحيوانات المنقرضة :
إشتغل العلماء فى السنين الأخيرة بالبحث عن الحيوانات المنقرضة وإهتدوا إلى بقاياها المتحجرة وقد ركبوا هذه البقايا وعرفوا هياكل هذه الحيوانات وأقاموها فى المتاحف .. ومن هذه الحيوانات واحداً من نوع الزحافات يُدعى بلاسيوسورس وهو أكبر حيوان عُرف حتى الآن يصح أن نطلق عليه مارد الحيوان إذ لا يُعد الفيل إلى جانبه إلا قزماً صغيراً ,, وقد وُجدت بقايا هذا الحيوان من فصيلة الثدييات ( الديناصورات ) فى جنوب أفريقيا وعند تركيب هيكله وُجد أن طوله كان حوالى 33 متراً وإرتفاعه حوالى 14 متراً وكان يتغذى على الأعشاب والنباتات كما دلت على ذلك أسنانه وخلو أقدامه من المخالب وكان يعيش على الأرض بعد العصر النجمى .
* أثقل ضفدع :
أثقل الضفادع وزناً يوجد فى غرب أفريقيا ويزن الواحد منها حوالى 10 أرطال والأهالى فى هذه المنطقة يأكلونها بشراهة لأن لحمها لذيذ .. وأخف الضفادع وزناً يوجد أيضاً فى الغرب الأفريقى ويزن الــ 150ضفدع منها حوالى أوقية واحدة .
* لماذا تعوى الذئاب ؟
إ
ن للذئاب نظام إتصال معُقد للغاية .. والعواء هو أكثر ما عُرف عن الذئاب فى أصواتها وصيحاتها وحركاتها الجسدية .. فحين تعلن جماعة من الذئاب سيطرتها على منطقة متسعة الأرجاء يعوى أفرادها للإبقاء على الإتصال فى ما بينها خصوصاً فى رحلات الصيد الليلية .. ويعمل العواء على إبقاء الجماعات متباعدة وتزود الذئاب عن أراضيها بحمية وشراسة .. إلا أنها تحتاج إلى كامل قوتها فى صراعها من أجل البقاء لذا يؤثر العواء على القتال .. وهذه النزعة إلى التباعد بين أفراد الفصيلة الواحدة من الحيوانات هى التى تجعل الأسود تزأر والقردة على أنواعها تصيح أو تعوى .. ولا تعوى الذئاب حين يطلع القمر بل تميل إلى العواء عند أفوله .
* حذار من العقرب :
العقرب لا يعض عكس الشائع ولكن يلدغ .. وهو يلدغ الحشرات والعناكب ليشل حركتها قبل إلتهامها .. والعقارب ليست من فصيلة الحشرات فالحشرات من ذوات الأرجل الست فقط أما العقارب فلها ثمانى أرجل ... سم العقرب عادة لا يقتل الإنسان وإنما يسبب آلاماً شديدة وإذا تعرض الإنسان للدغة العقرب أكثر من مرة فإن إحساسه بالألم يخف نوعاً ما عن ذى قبل ، لاتعرف العقارب الحياة الإجتماعية على عكس النمل والنحل .. بل تعيش كل منها منفردة وفى عزلة وإذا إلتقت إثنتان من أنثى العقرب تقاتلت حتى تقتل إحداهما الأخرى .. وتتم عملية التلقيح خلال 4 أشهر تبدأ من مايو حيث تجرج الذكور والإناث من اماكنها للتلاقى وبعدها تتحول العقرب إلى زوجها المنهك الضعيف لتلتهمه .. ثم تحمل أنثى العقرب بيضها فوق ظهرها حتى إذا خرجت الصغار بقيت فوق ظهر أمها لمدة أسبوعين وبعد ذلك يبدأ الصغار إلتهام أمهم أيضاً
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