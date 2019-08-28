مرض السكري و الضعف الجنسي

مرض السكري والضعف الجنسي

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ارتفاع الكوليسترول

والسمنة

ارتفاع ضغط الدم

تصلب الشرايين

يعتبر ضعف الانتصاب من المشاكل التي تصيب الرجال وتسبب لهم العجز الجنسي أو البرود الجنسي، خصوصاً إذا استمرت هذه المشكلة وبقيت دون علاج للأسباب، فتمنعهم من إتمام العملية الجنسية، وأسباب الإصابة ببضعف الانتصاب كثيرة ومتعددة، ومن أبرزها الإصابةإذ يعتبر مرض السكري سبباً رئيسياً لمنع تدفق الدم بكفاءة كاملة إلى القضيب والإصابة العجز الجنسي، خصوصاً إذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعاً بدرجةٍ كبيرة، كما يُسبب حدوث ارتخاء بسرعة، إذ قد يصاب الرجل أيضاً بالتهاب في الأعصاب الطرفية نتيجة السكري، وهذا أيضاً من مضاعفات السكري الخطيرة التي تسببالضعف الجنسي لدى مصابي السكرييعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة تعقيداً حيث أنه يتطلب من المريض المتابعة والحرص على حالته بشكل مستمر، ويعتبر مرض السكري من الأمراض التي لا علاج لها وإنما توصف الأدوية بقصد الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن مستواها الطبيعي ومنعاً لحدوث أي مضاعفات قد تؤثر على حياة المريض، ويؤثر مرضعلى الأعضاء المختلفة من جسم الإنسان بما في ذلك العين وبالتالي فإنه يؤثر على قدرته على الرؤية، كما أنه يؤثر على الانتصاب عند الرجال وهذا ما يسبب العجز الجنسي لديهم، وسنتحدث في هذا المقال حول علاج العجز الجنسي لمرضى السكري.تأتي العلاقة بين هذا المرض وحدوث العجز الجنسي على النحو الآتي:إن الإصابة بمرض السكري لها تأثير كبير على الناحية النفسية للمريض، وهذا قد يضعف القدرة الجنسية للمريض.العديد من هؤلاء المرضى وبعد تشخيص إصابتهم بالسكري فإنهم يشعرون بالاكتئاب والإحباط وهذا بحد ذاته يؤثر على قدرتهم الجنسية.في واقع الحال فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلى حدوث تلف في الأوعية الدموية الخاصة بالأعصاب المغذية للقضيب وهذا بحد ذاته يسبب انخفاضاً في هرمون الذكورة وبالتالي التأثير على القدرة الجنسية لدى الرجال.إن وجود العديد من المشاكل المتلازمة لداء السكري والتي من أبرزهافي الدم، أو، أوالتي تغذي القضيب أو اعتلال وظائف الكليتين تؤدي إلى حدوث تضيق في الأوعية الدموية وهذا ما يعمل على تقليل تدفق الدم إلى العضو الذكري وبالتالي التأثير على القدرة الجنسية لديه.هناك العديد من النصائح لتقليل خطر الإصابة بمشاكل العلاقة الزوجية ، ومن أهمها :-التحدث مع طبيبك المعالج بشأن أي تغيرات تحدث في العلاقة الزوجية كمشاكل ضعف الانتصاب أو عدم الوصول للنشوة .-الاهتمام بتناول العلاج الدوائي بانتظام ( الأنسولين ، أو الحبوب المنظمة لداء السكري ) .-الاهتمام بالتغذية الصحية .-ممارسة الرياضة بانتظام .– محاولة السيطرة على معدلات السكر ثابتة ، فانخفاض و ارتفاع السكري قد يؤثران على العلاقة الزوجية .-من الممكن تناول بعد الأدوية المحفزة على الانتصاب مثل الفياجرا ،السياليس ، ولكن لا يتم وصف تلك الأدوية إلا من خلال الطبيب المعالج فقط.قوة الانتصابالبطيخ الأحمر، ويحتوي على العديد من العناصر الفعالة التي تساعد على إتمام العملية الجنسية بنجاح.الخس.المحار والاستاكوزا وبيوض السمك وبلح البحر.الكرفس.اللحم الأحمر البقري، لاحتوائه على الزنك والسيلينيوم وفيتامين ب المركب.لبن الزبادي.المكسرات بأنواعها مثل الكاجو والفستق الحلبي والبندق، لاحتوائها على الزنك ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية وأحماض الأوميغا 3.مخلل الملفوف.القرنبيط.الحبوب غير المكتملة النضج لاحتوائها على كميات مضاعفة من الألياف الغذائية.بذور القرع العسلي.الفواكه المجففة وخصوصاً البرقوق المجفف.الشمندر الأحمر لأنه ينشط الدورة الدموية.الثوم وخل الثوم.التين.التوت البري.الموز.الشوكولاتة ومشتقات الكاكاو.